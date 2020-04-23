شاهد.. مجموعة القرارات التى أتخذتها الحكومة خلال شهر رمضان

وأضاف مدبولى خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أن إعتبارا من أول أيام شهر رمضان تم التوافق بفتح المراكز التجارية طوال اليوم، حيث أنها فترة إحتياج المواطنين لتلك السلع.









وأشار إلى أنه سيتم تخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة بما فيها من شركات القطاع العام لمدة أسبوعين للتخفيف من الضغط وعدم التزاحم بالمرافق العامة.





وأوضح أنه سيتم التشاور لعودة تقديم بعض الخدمات التى يحتاجها المواطن، مشيرا إلى أنه سيتم فتحها بشكل جزئى، مثل خدمات الشهر العقارى والسماح بجلسات إعلان الوراثة بالمحاكم وترخيص المركبات الجديدة من أجل خدمة قطاع السيارات فى مصر، وجارى المناقشة لفتح مجالات أخرى.









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وناقش اجتماع مجلس الوزراء، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.





وتطرق الاجتماع الذي انعقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين