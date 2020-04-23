ولاء الشريف تهنئ جمهورها بشهر رمضان الكريم

شاركت الفنانة الشابة ولاء الشريف جمهورها بصورة من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت ولاء على الصورة قائلة: "كل سنة وانتم بألف خير، رمضان كريم .. ربنا يتقبل منا ومنكم".

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالآتي: "قمر يا ولاء وكل سنة وانتي طيبة ".





وتابعت أخرى قائلة: "كل سنة وانتي طيبة يا ولاء ورمضان كريم عليكي حبيبتي".





يذكر أن ولاء الشريف شاركت مؤخرًا بعدد من الأعمال منها، فيلم «الفيل الأزرق 2»، ومسلسلي «كارمن» و«فكرة بمليون جنيه»، فيما شارك خطيبها ماجد بمسلسلي «أهو ده اللي صار» و«رسايل».



