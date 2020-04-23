وزير الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه لتأهيل المساجد بعد مرحلة الغلق

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش وسرعة استكمال إنهاء أعمال الصيانة وتجهيز 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش أكبر عدد من المساجد وذلك فور انتهاء مرحلة غلق المساجد .





جاء ذلك خلال اجتماع وزير الأوقاف اليوم بقيادات وزارة الأوقاف لمناقشة خطة مرحلة ما بعد غلق المساجد .





كما وجه الوزير بتحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى وتعديل لائحة مجالس الإدارات لتشمل متابعة إجراءات نظافة وتعقيم المساجد بصفة دورية وتكليف لجنة التطهير والتعقيم بوضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق.





كما كلف جمعة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى وتوجيه رئيس القطاع الديني بسرعة الانتهاء من تشكيل مجالس الإدارة ، وإضافة مهمة متابعة تنظيف وتعقيم المسجد بصفة مستمرة إلى المهام الأساسية لعمل مجلس الإدارة.



