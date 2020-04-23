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ديني

وزير الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه لتأهيل المساجد بعد مرحلة الغلق

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:04 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
وجّه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش وسرعة استكمال إنهاء أعمال الصيانة وتجهيز 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش أكبر عدد من المساجد وذلك فور انتهاء مرحلة غلق المساجد .

جاء ذلك خلال اجتماع  وزير الأوقاف اليوم بقيادات وزارة الأوقاف لمناقشة خطة مرحلة ما بعد غلق المساجد .

كما وجه الوزير بتحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى وتعديل لائحة مجالس الإدارات لتشمل متابعة إجراءات نظافة وتعقيم المساجد بصفة دورية وتكليف لجنة التطهير والتعقيم بوضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق.

كما كلف جمعة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى وتوجيه رئيس القطاع الديني بسرعة الانتهاء من تشكيل مجالس الإدارة ، وإضافة مهمة متابعة تنظيف وتعقيم المسجد بصفة مستمرة إلى المهام الأساسية لعمل مجلس الإدارة.

كما قرر الوزير تشكيل لجنة برئاسة الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات وعضوية كل من: المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات المركزية ، و الشيخ  جابر طايع – رئيس القطاع الديني  و اللواء عمرو شكري – رئيس قطاع مكتب الوزير و المهندس  مجدي أبو عيد – رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية و المهندس  إبراهيم القصاص – رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، لمتابعة هذه التكليفات ، على أن يعرض رئيس اللجنة تقريرًا أسبوعيًا بأعمال اللجنة على وزير الأوقاف .
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