أهم الأخبار.. مواعيد الحظر في رمضان من 9 مساء .. والرئيس يجري اتصالات هاتفية للتهنئة .. ومد تعليق نشاط كرة القدم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية، على مدار اليوم الخميس، عددًا من الأخبار والمتابعات الهامة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:



مجلس الوزراء: هذه مواعيد الحظر الجزئي في رمضان .. وهدفنا مصلحة المواطنين أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس رئيس الوزراء، مد حظر التجول، اعتبارا من غد، الجمعة، حتى نهاية الشهر الكريم من الساعة 9 مساءً حتى السادسة صباحا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، منعقد الآن، أن الدولة المصرية أمام تحدٍ كبير، وهو الحفاظ على سلامة المواطن المصري وصحته، ولكي نتخطى ذلك لابد أن يتغير سلوك المواطن.. مزيد من التفاصيل هنا

الرئيس السيسي يجري 4 اتصالات هاتفية للتهنئه بحلول شهر رمضان أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، عدة اتصالات هاتفية شملت الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

كما أجرى اتصالا مع كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا ، لتناول جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد وبحث سبل التعاون بين البلدين.. مزيد من التفاصيل هنا

الحكومة توافق على 3 قرارات رئاسية لصالح الكهرباء ومياه الشرب وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 5.35 فدان تعادل 22511 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية دشلوط مركز ديروط بمحافظة أسيوط لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها فى إقامة محطة محولات كهربائية، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع مناطق الجمهورية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية .. مزيد من التفاصيل هنا

مجلس الوزراء: الإعلان عن المواعيد النهائية لامتحانات الثانوية العامة منتصف رمضان أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تتحرك في أزمة كورونا وفقا لأسس علمية واضحة ونستمع لأراء الخبراء ونتابع الدول الأخرى، وظروف التجربة المصرية، ونحاول الخروج بالقرارات المتوازنة.

وقال رئيس الوزراء، أن الحكومة ستعلن خلال النصف الثاني من شهر رمضان، المواعيد النهائية لامتحانات الثانوية العامة والجامعات وآليات تأدية الامتحانات، وفقا للاجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب وصحتهم.. مزيد من التفاصيل هنا



تعرف على مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والموصلات العامة في رمضان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عدد من القرارات الجديدة، خلال شهر رمضان التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.



