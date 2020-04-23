أهم الأخبار.. مواعيد الحظر في رمضان من 9 مساء .. والرئيس يجري اتصالات هاتفية للتهنئة .. ومد تعليق نشاط كرة القدم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية، على مدار اليوم الخميس، عددًا من الأخبار والمتابعات الهامة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:
مجلس الوزراء: هذه مواعيد الحظر الجزئي في رمضان .. وهدفنا مصلحة المواطنين
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس رئيس الوزراء، مد حظر التجول، اعتبارا من غد، الجمعة، حتى نهاية الشهر الكريم من الساعة 9 مساءً حتى السادسة صباحا.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، منعقد الآن، أن الدولة المصرية أمام تحدٍ كبير، وهو الحفاظ على سلامة المواطن المصري وصحته، ولكي نتخطى ذلك لابد أن يتغير سلوك المواطن.. مزيد من التفاصيل هنا
الرئيس السيسي يجري 4 اتصالات هاتفية للتهنئه بحلول شهر رمضان
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، عدة اتصالات هاتفية شملت الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
كما أجرى اتصالا مع كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا ، لتناول جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد وبحث سبل التعاون بين البلدين.. مزيد من التفاصيل هنا
الحكومة توافق على 3 قرارات رئاسية لصالح الكهرباء ومياه الشرب
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 5.35 فدان تعادل 22511 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية دشلوط مركز ديروط بمحافظة أسيوط لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها فى إقامة محطة محولات كهربائية، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع مناطق الجمهورية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية .. مزيد من التفاصيل هنا
مجلس الوزراء: الإعلان عن المواعيد النهائية لامتحانات الثانوية العامة منتصف رمضان
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تتحرك في أزمة كورونا وفقا لأسس علمية واضحة ونستمع لأراء الخبراء ونتابع الدول الأخرى، وظروف التجربة المصرية، ونحاول الخروج بالقرارات المتوازنة.
وقال رئيس الوزراء، أن الحكومة ستعلن خلال النصف الثاني من شهر رمضان، المواعيد النهائية لامتحانات الثانوية العامة والجامعات وآليات تأدية الامتحانات، وفقا للاجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب وصحتهم.. مزيد من التفاصيل هنا
تعرف على مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والموصلات العامة في رمضان
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عدد من القرارات الجديدة، خلال شهر رمضان التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.
وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار القرارات حظر التجول بكافة أنحاء الجمهورية.. مزيد من التفاصيل هنا
وزير التنمية المحلية: منع موائد الرحمن وتوفير السلع الغذائية ودعم الخدمات بالمحافظات
شدّد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للإجراءات التى يتخذها مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والتي سيتم تطبيقها فى شهر رمضان المعظم والالتزام بمنع إقامة موائد الرجمن للصائمين سواء التابعة للمساجد أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظات في هذا الشأن.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن المحافظات أتمت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال خطط شاملة تتضمن إجراءات محكمة وخطوات عملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر.. مزيد من التفاصيل هنا
مد تعليق نشاط كرة القدم حتى منتصف مايو
ناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين و الحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من أول مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من منتصف شهر إبريل الحالي حتى نهايته تماشيا مع قرارات السيد رئيس الوزراء.. مزيد من التفاصيل هنا
رئيس الوزراء يجتمع مع المحافظين عبر الفيديوكونفرانس
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع مجلس المحافظين، وذلك بعد بتقنية الفيديو كونفرانس.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن امتداد العمل بحظر التجول الجزئي من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا اعتبارًا من غد، الجمعة، مع السماح بفتح المراكز التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت.. مزيد من التفاصيل هنا
عاجل | عزل قرية في كفر الشيخ بسبب فيروس كورونا
أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم، قرارًا حمل رقم 406 لسنة 2020 بعزل قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول لمدة 14 يومًا لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد Covid -19.
وتضمن قرار المحافظ، إصدار تعليمات لمديريات التضامن الاجتماعي والتموين والشئون الصحية، اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لأهالي القرية وجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.. مزيد من التفاصيل هنا
رسالة لبشار الأسد.. أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية بعد أنباء تدهور حالته الصحية
أرسل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الأربعاء، في ظل الأنباء التي تحدثت عن تدهور صحة الزعيم الكوري الشمالي.
وبحسب وكالة "سبوتنيك"، أتت رسالة الزعيم للأسد كرد على أمنيات بعثها الثاني للأول في مناسبة الذكرى الـ108 لميلاد الزعيم السابق، كيم سونج الثاني، ولم تتضمن الرسالة معلومات حول صحة كيم جونج أون.. مزيد من التفاصيل هنا
بشرى خير.. رفع الحجر الصحى عن أهالي بني عفان في بني سويف
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن رفع الحجر الصحي عن القطاعين اللذين كان تقرر فرض الحجر الصحي عليهما بقرية بني عفان لمدة 14 يوما وذلك بعد انحسار البؤر وعدم ظهور حالات جديدة منها باستثناء عدد محدود جدا من المنازل مازالت تحت الحجر.
وشدد علي حرصه على أن يزف هذه البشرى لأهالي وأبناء المحافظة مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا على أن المحافظة وفقا لخطة الدولة تسير في هذا الملف بشكل جيد ومطمئن للغاية.. مزيد من التفاصيل هنا
موائد الرحمن.. الصحة العالمية تطالب الدول العربية بإجراءات صارمة في رمضان
حثّت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية في منظمة الصحة العالمية، على ضرورة اتباع الإجراءات التي تضعها كل دولة لتطبيق التباعد الاجتماعي بالدول العربية خلال شهر رمضان المعروف بالتجمعات وموائد الرحمن لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقالت سمهورى "بحسب تصوري فغالبية الدول أغلقت الجوامع وطلبت من السكان الصلاة في المنازل وأعتقد أن هذه الإجراءات ستظل متبعة خلال شهر رمضان.. مزيد من التفاصيل هنا