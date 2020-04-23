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نشاط السيسى اليوم.. الرئيس يهنئ الملك سلمان وعاهل الأردن بمناسبة حلول شهر رمضان.. يوجه التهنئة للمصريين بالخارج.. ويبحث تعزيز التعاون مع نظيره الروماني لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:15 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، عدة اتصالات هاتفية شملت الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

كما أجرى اتصالا مع كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا  ، لتناول جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد وبحث سبل التعاون بين البلدين.


وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الرئيس السيسي أعرب عن خالص تمنياته للأردن وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم، وقد أعرب العاهل الأردني عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل التوفيق والازدهار. 


وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى اتصالا هاتفيا اليوم، الخميس، بجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا للمملكة السعودية والشعبين الصديقين كل تقدم وازدهار. 

وأضاف السفير بسام الراضي، أن الرئيس السيسي بادل خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.

وأيضًا هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى أبناء الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها اليوم، الخميس، سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى: "الإخوة والأخوات، أبناء مصر المسلمين بالخارج بكل سعادة وسرور، أتوجه إليكم بأخلص وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله عز وجل أن يشملكم بحفظه ورعايته وأن يعيد عليكم هذه المناسبة المباركة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء، أتمنى لكم التوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة مزيدا من الأمان والتقدم والازدهار".

على صعيد آخر، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الصديقين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.

كما شهد الاتصال كذلك مناقشة دعم أطر التعاون بين مصر ورومانيا في شتى المجالات، خاصةً فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتبادل التجاري، فضلًا عن التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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