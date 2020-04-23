نشاط السيسى اليوم.. الرئيس يهنئ الملك سلمان وعاهل الأردن بمناسبة حلول شهر رمضان.. يوجه التهنئة للمصريين بالخارج.. ويبحث تعزيز التعاون مع نظيره الروماني لمواجهة فيروس كورونا

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الرئيس السيسي أعرب عن خالص تمنياته للأردن وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم، وقد أعرب العاهل الأردني عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل التوفيق والازدهار.