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رياضة

رسميا.. اليويفا يحسم مصير الدوريات الأوروبية

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:46 م
اليويفا
اليويفا
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محمد السعيد
أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بيانا رسميا، بشأن مصير الدوريات الأوروبية التي تم إيقافها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاء بيان اليويفا كتالتالي: "السيناريوهان اللذان تم مناقشتهما في اجتماع اليوم، هما استكمال دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بجانب الدوريات المحلية، أو استكمال الدوريات الأوروبية أولا، ثم خوض البطولات القارية في شهر أغسطس.

وأضاف البيان: "اليويفا يرى أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يجب عن يكون عن طريق الجدارة الرياضية، لذلك يحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جميع الاتحادات الوطنية في أوروبا على بحث جميع الخيارات الممكنة لإنهاء المسابقات بشكل طبيعي".

وشدد البيان: "اليويفا يرى أن صحة اللاعبين والجماهير وكافة عناصر اللعبة، تعد الأهمية الأولى لدى اليويفا".

وتابع البيان: "اليويفا يرى أن الحل المثالي هو إنهاء مسابقات هذا الموسم بشكل طبيعي".

وأشار البيان: "إذا لم يكن هذا الحل ممكنا عند بعض الاتحادات الوطنية  يمكن اللجوء إلى حل بديلا لإنهاء البطولة بطريقة مختلفة، مع الالتزام بضرورة تأهل الفرق بناء على الجدارة الرياضية.

وأكد اليويفا أن هناك حالات مشروعة قد تدفع الاتحادات الوطنية لإنهاء الدوريات قبل موعدها:

1- وجود أمر رسمي يحظر الأحداث الرياضية بحيث لا يمكن استكمال المسابقات المحلية في موعد مناسب، قبل بداية الموسم المقبل.
2- المشاكل الاقتصادية التي لا يمكن التغلب عليها والتي تجعل استكمال الموسم مستحيلا لأنه يعرض لخطر عدم الاستقرار المالي الطويل الأجل للمنافسة المحلية.
3-إذا تم إنهاء المسابقة المحلية قبل الأوان لأسباب مشروعة وفقًا للشروط المذكورة أعلاه ، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يطالب الاتحادات الوطنية، المعنية اختيار أندية لمسابقات أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 2020/2021 على أساس الجدارة الرياضية في المسابقات المحلية 2019/20.
4-ينبغي أن يستند إجراء اختيار الأندية إلى مبادئ موضوعية وشفافة وغير تمييزية، كما ينبغي أن تتتع الاتحادات بالقدرة على تحديد المراكز النهائية في مسابقاتها المحلية، مع مراعاة الظروف المحددة لكل مسابقة.
5-يحتفظ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالحق في رفض أو تقييم القبول في أي ناد تقترحه جمعية وطنية من مسابقة محلية منتهية قبل الأوان خاصة عندما:

• لم يتم إنهاء المسابقات المحلية قبل الأوان بناء على الأسباب الواردة في هذه المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو على أساس أي أسباب مشروعة أخرى تتعلق بالصحة العامة.

• تم اختيار الأندية وفقا ً لإجراءات غير موضوعية وشفافة وغير تمييزية بحيث لا يمكن اعتبار الأندية المختارة مؤهلة على أساس الجدارة الرياضية.

• هناك تصور عام لعدم الإنصاف في تأهيل النادي.
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