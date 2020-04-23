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الأردن يقرر خفض ساعات حظر التجوال ساعتين في رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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أسامة علي

كشف وزير الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة، عن الإجراءات التي تتخذها المملكة الهاشمية الأردنية للسيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا.


وأوضح العضايلة خلال مداخلة مع فضائية "دى أم سى"، أن هناك سيطرة على فيروس كورونا بالأردن ولكن ليس بصورة كبيرة، لذا تضع المملكة مختبرات طبية لها على الحدود المفتوحة بينها وبين الدول مع السعودية، لإجراء التحاليل الطبية على الوافدين.


وأكد وزير الإعلام الأردني، أن المملكة الهاشمية، خففت إجراءات الحظر ساعتين، خلال شهر رمضان القادم.


وقالت وزارة الصحة الأردنية، أمس إنه جرى تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة جديدة ترفع أعداد المصابين بالعدوى الفيروسية.


ولفتت السلطات الصحية في المملكة الأردنية، إلى أنه مع تسجيل الحالات الجديدة التي تعد ضئيلة بالنسبة للأرقام المفزعة في العالم، فالإجمالي يرتفع ويصل إلى 435 مصابا في عموم البلاد.

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