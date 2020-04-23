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فن

كل سنة واحنا طيبين.. أحمد خالد صالح يهنئ جمهوره بشهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:31 م
احمد خالد صالح
احمد خالد صالح
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محمد بدران
هنأ الفنان احمد خالد صالح الجمهور بحلول شهر رمضان المبارك وذلك من خلال صورة نشرها علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" .

وعلق  احمد صالح علي الصورة قائلا"  كل سنة و احنا طيبين و ربنا يعيد علينا الأيام علي خير و يكتبنا من المغفور ليهم و من عتقاء الشهر الكريم. رمضان كريم🌙❤️"

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن أن غدا الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية، وأن غدًا الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هـ.

وقالت الإفتاء، إنها استطلعت هلال شهر رمضان لعام 1441 هـ، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، التاسع والعشرين من شهر شعبان 1441 هجرية، الموافق الثاني والعشرين من شهر إبريل لعام 2020 ميلادية، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأفادت  دار الإفتاء فى بيان لها، بأنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا، وعلى هذا تعلن دار الإفتاء، عن أن بعد غدٍ الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية.

ويعرض للفنان احمد خالد صالح مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال يقوم بالتصوير لمسلسل الجديد الفتوه الذي من المقرر ان يتم عرضة في رمضان القادم ويشارك في البطولة الفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.




 

 

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