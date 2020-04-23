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أخبار العالم

فرنسا تعلن تسجيل 516 حالة وفاة بسبب كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:18 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الخميس، وفاة 516 شخصا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقررت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق جميع المساجد في البلاد خلال شهر رمضان، ضمن الإجراءات المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وقررت السلطات الفرنسية تخفيف إجراءات الحجر الصحي على الشعب بسبب فيروس كورونا المستجد، بداية من مايو المقبل، وتحديدا من 11 مايو المقبل. 

ووفقا لفضائية "فرانس 24"، فإنه من المقرر أن تختلف إجراءات تخفيف العزل من منطقة إلى أخرى حسب درجة انتشار الفيروس. 

كما ستمنع السلطات التنقل بين المناطق بشكل كبير لمنع وصول الفيروس والعدوى من المناطق المنتشر بها الوباء.
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