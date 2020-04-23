تفتيش 15 مشروعا تنمويا للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.. تفاصيل

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس منال الغندور السكرتير المساعد بقيادة لجان التفتيش للمرور على عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة وذلك للتأكد من قيام مقاولى عمليات التنفيذ بهذه المشروعات من توفير وسائل الحماية والتى تشمل الجونتيات والكمامات وتطهير اماكن العمل للعمال القائمين بتنفيذ تلك المشروعات حرصا على سلامتهم وصحتهم، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المقاولين غير الملتزمين بتنفيذ هذه الاجراءات.

وتنفيذا لقرار السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الخاص بتشكيل لجان للمرور والتفتيش لمتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ووقاية المواطنين ،وخاصة العمال العاملين بالمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى كافة القطاعات بالمحافظات.





وقد شملت حملة المرور اليوم التفتيش على 15 مشروعا خدميا وتنمويا بنطاق الوحدات المحلية لحى شرق المنصورة ، وأجا ،والجمالية ، والمنزلة ،و المطرية ، ففى نطاق حى شرق المنصورة تم المرور على مشروع انشاء كورنيش ترعة المنصورية، وفى مركز أجا تم التفتيش على مشروع انشاء صرف صحى مجمع قرى نوسا الغيط ونوسا البحر ، وتلبنت ، وسمبخت ،ومشروع انشاء محطة صرف صحى بميت العامل ، ومشروع رصف طريق اجا سندوب ، ومشروع صرف صحى برج النور الحمص ويخدم 6 قرى محيطه، ومشروع وحده مرور اجا.





وفى مركز الجمالية تم المرور على مشروع رصف طريق قرية المحلاوى ، واستكمال مشروع رصف طريق عزب لسا الجمالية ،ومشروع صيانة مبنى مستشفى الجمالية المركزى ، وفى مركز المنزلة تم التفتيش على مشروع احلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بقرى المواجد وميت شريف ومبارك، وايضا مشروع احلال وتجديد خط مياة الشرب والصرف الصحى والتدبيش بقريه النباليه ضمن مشروعات القرى الاكثر احتياجا .

وفى مركز المطرية تم المرور على مشروع رصف شارع عبانى بالمدينه ومشروع تطوير ورفع كفاءة الوحدةالصحية بقريه اولاد صبور ضمن مبادرة حياة كريمة ، وكذا مشروع احلال وتجديد كوبرى الاحمدية.





وقد تلاحظ اثناء حملة المرور عدم التزام بعض المقاولين بتوفير المستلزمات الوقائية للعمال بمواقع تنفيذ المشروعات ، وقامت السكرتير المساعد بتوزيع كميات من القفازات والكمامات على العمال بهذه المواقع ، وأكدت الحرص الكامل للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على ضرورة قيام مقاولى العمليات التى يتم تنفيذها بجميع المشروعات بنطاق المحافظة بالالتزام بتوفير المستلزمات الطبية للعمال العاملين معهم حرصا على صحتهم وحياتهم..



