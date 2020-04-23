الصحة العالمية: قد يموت ما يقرب من 800 ألف شخص في أفريقيا بسبب هذا المرض

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن عدد الوفيات التي تسببها الملاريا في أفريقيا قد يتضاعف إلى 769 ألفا هذا العام، حيث تعطلت جهود كبح المرض بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.





وتوقعت منظمة الصحة العالمية وفق ما نقلته شبكة "سي جي تي إن" الصينية بأن يزداد عدد الإصابات بالملاريا في أفريقيا بسبب الاهتمام بفيروس كورونا أكثر من غيره.





ودعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، الدكتور ماتشيديسو مويتي، جميع البلدان إلى ضمان استمرار العمل للوقاية من الملاريا.





وقال مويتي: "توصل تحليل حديث إلى أنه إذا توقف توزيع ناموسية السرير المعالجة بالمبيدات الحشرية، وانخفضت إدارة الحالات، فقد تتضاعف وفيات الملاريا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مقارنة بعام 2018".





واضاف: "سيكون هذا أكبر عدد من الوفيات في المنطقة منذ عام 2000".















