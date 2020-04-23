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أخبار العالم

فيروس كورونا في إسرائيل: 14803 إصابات و192 حالة وفاة

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل 305 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14803 حالة إصابة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 396 حالة من الفيروس. فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 192 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية أن هناك نحو 109 أشخاص يخضعون للتنفس الصناعي.

وكان أكثر من 150 شخصا تظاهروا في تل أبيب احتجاجا على ترتيب أولويات الحكومة الإسرائيلية في تنظيم عملية الخروج من الإغلاق الاقتصادي بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم ارتفاع نسبة البطالة بسبب فيروس كورونا إلى أكثر من 27%، وأن هناك ما يزيد عن مليون ونصف المليون عاطل عن العمل في إسرائيل بسبب فيروس كورونا.
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