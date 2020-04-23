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أخبار البلد

الأرصاد تحذر .. تفاصيل طقس أول 72 ساعة فى شهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:06 م
الأرصاد
الأرصاد
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نورهان خفاجي
أعللنت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من غد الجمعة، الذي يوافق أول أيام رمضان، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء.


وأوضحت هيئة الأرصاد، أن سرعات الرياح سوف تتراوح من 70 إلى 60 كم/ساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة، يصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء تكون رعدية أحيانا. 


وأشارت الهيئة، إلى أنه اعتبارا من يوم السبت، ستشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح من 9 إلى 10 درجات مئويه مع استمرار فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء.


وعن القاهرة الكبرى، من المتوقع ليوم الجمعة، أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، حيث تتراوح سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/ساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا مع فرص سقوط الأمطار خفيفة في نهاية اليوم، واعتبارا من السبت تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ وبقيم تتراوح بقيم تتراوح من 9 إلى 10 درجات مئويه مع استمرار الأمطار الخفيفة.


ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، يوم الجمعة، على القاهرة والوجه البحري 36 للعظمى و18 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى 17 للصغرى، جنوب سيناء35 للعظمى و22 للصغرى، شمال الصعيد 38 للعظمى و22 للصغرى وجنوب الصعيد 40 للعظمى و24 للصغرى.
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