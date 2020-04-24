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حوادث

انتهاء أعمال تطوير الطريق الدائري في تقاطعه مع محور 26 يوليو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إنتهاء التحويلات المرورية التى تم إجراؤها في إطار أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الدائري في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي حتى تقاطعه مع محور 26 يوليو بالاتجاهين.

وقالت الإدارة إن الأعمال بدأت من القادم من محور 26 يوليو اتجاه القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وقالت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، إن الأجهزة كانت أتمت الاستعداد حيث تجرى غرفة عمليات الإدارة بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة بجانب عمليات تمشيط لحظي للطرق والمحاور للإبلاغ عن حالات الطوارئ، مع الربط مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس والبحيرة والبحر الأحمر.

وأشارت المصادر إلى توجيهات اللواء علاء متولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، باليقظة التامة وسرعة التدخل من خلال وحدات المرور في حالات الطوارئ، مهيبا بقائدي السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وجميع مرتادي الطرق.

وأضافت أنه تم تزويد جميع المحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي محملة بكاميرات مراقبة، لتمشيط ورصد الحالة، للتدخل في حالات الطوارئ.
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