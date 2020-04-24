أهم الاخبار.. رسالة السيسى للمصريين.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة كورونا.. تفاصيل حبس حنين حسام

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية، على مدار امس الخميس، عددًا من الأخبار والمتابعات الهامة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:





هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

مزيد من التفاصيل أضغط هنا ونصت رسالة التهنئة الاتى " مع حلول شهر رمضان المبارك ... أتقدم بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم أعاده الله علينا و على الشعوب العربية و الإسلامية بالخير و اليمن و البركات..





مزيد من التفاصيل أضغط هنا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من غد الجمعة، الذي يوافق أول أيام رمضان، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء.





مزيد من التفاصيل أضغط هنا أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن خروج 69 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.





تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بالتهنئة للمحافظين، بحلول شهر رمضان المبارك، وتطرق إلى الترتيبات المتعلقة بحظر الحركة الجزئي خلال شهر رمضان، والتي أعلنها في تصريحاته منذ قليل. مزيد من التفاصيل أضغط هنا

أمر النائب العام بحبس المتهمة حنين حسام عبد القادر أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين. مزيد من التفاصيل أضغط هنا





قررت السلطات الصينية غلق مدنية هاربن بأكملها لوقف تفش جديد لـ فيروس كورونا وقالت السلطات الصينية إن ظهور حالات جديدة من فيروس كورونا في هاربن جاء بسبب طالب قدم من ولاية نيويورك الأميركية، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مزيد من التفاصيل أضغط هنا









حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن عدد الوفيات التي تسببها الملاريا في أفريقيا قد يتضاعف إلى 769 ألفا هذا العام، حيث تعطلت جهود كبح المرض بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.





مزيد من التفاصيل أضغط هنا وتوقعت منظمة الصحة العالمية وفق ما نقلته شبكة "سي جي تي إن" الصينية بأن يزداد عدد الإصابات بالملاريا في أفريقيا بسبب الاهتمام بـ فيروس كورونا أكثر من غيره





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