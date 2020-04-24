محمد رمضان يشوق الجمهور لمسلسل البرنس على طريقته الخاصة

نشر الفنان محمد رمضان صورة له من مسلسل البرنس، علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" .





وعلق محمد رمضان علي الصورة قائلا: رضوان البرنس بعد ساعات ثقة في الله نجاح رمضان كريم .

ومن ناحية أخري وحددت قناة dmc موعد عرض مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان وأن أول عرض الساعة 8:00 مساء والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا.





ومسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.





وينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



