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فن

فايا يونان تهنئ متابعيها بحلول شهر رمضان.. شاهد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:15 ص
فايا يونان
فايا يونان
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مصطفى كرم
هنأت الفنانة اللبنانية فايا يونان المسلمين بحلول أول أيام شهر رمضان المبارك بعد ثبوت رؤية هلاله في جميع الدول الإسلامية.

ونشرت فايا يونان صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت عليها قائلة "faiayo Ramadan Mubarak everyone
رمضان مبارك وينعاد عالجميع بالأحلى".

وانهالت التعليقات من متابعيها عبر وجاءت بين "وعليكي ان شاء الله وعلى أهل لبنان جميعا" و "ينعاد عليكي بالخير" و " منورة" و " وانتي طيبة يا نجمة".

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء الأربعاء الماضي، عن أن اليوم الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية، وأن غدًا الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هـ.

وقالت الإفتاء، إنها استطلعت هلال شهر رمضان لعام 1441 هـ، بعد غروب شمس اول أمس الأربعاء، التاسع والعشرين من شهر شعبان 1441 هجرية، الموافق الثاني والعشرين من شهر إبريل لعام 2020 ميلادية، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأفادت  دار الإفتاء فى بيان لها، بأنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا، وعلى هذا أعلنت دار الإفتاء، عن أن الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية.

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