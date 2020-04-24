AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بشرى: اتفرجوا على أنفسكم يا مصريين بمسلسل القمر آخر الدنيا.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:01 ص
الفنانة بشري
الفنانة بشري
Advertisements
البهي عمرو

قالت الفنانة بشري، إنها تشارك فى رمضان 2020 بـ مسلسل القمر آخر الدنيا، موضحة أنها تحاول أن تجتهد لتقديم كل ما هو جديد لإسعاد الجمهور.

وأضافت بشري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنها سعيدة وفخورة بعرض مسلسلها على قناة النهار، مؤكدة أن تاريخ النهار مشرف فى عرض المسلسلات.

وأشارت  إلى أن منتجة مسلسل القمر آخر الدنيا، هى المنتجة شيرين مجدى، مؤكدة أن الشركة قامت بالعمل فى المسلسل بعد كتابة الـ 30 حلقة كاملة من البداية للنهاية.

وأوضحت بشري ، أن هناك بعض المسلسلات تم البدء فى تصويرها ولم يكتب الحلقة الأخيرة، معلقة :" أرفض الدخول في أى عمل لسه ما تكتبش".

ولفتت إلى أن مهنة التمثيل مهنة موسمية وهناك فنانون يعملون عمل واحد كل ثلاث سنوات ومنهم يقدم عمل فى سنة.

وقالت: اتفرجوا على أنفسكم يا مصريين فى مسلسل القمر آخر الدنيا واتفرجوا على مسلسل مصري حقيقى و يعرض حياة الطبقة المتوسطة بمصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو عابد يكشف تفاصيل دوره بمسلسل القمر في آخر الدنيا

تعرف على دور سميرة عبد العزيز بمسلسل القمر في آخر الدنيا

تعقيم لوكيشن "القمر آخر الدنيا" لمواجهة الكورونا

طرح البرومو الدعائي لمسلسل القمر أخر الدنيا .. فيديو

فيديوهات تيك توك داخل كواليس القمر آخر الدنيا

عمرو عابد في كواليس مسلسل القمر آخر الدنيا.. صور

ترشيحاتنا

تامر أمين يعلن موعد عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء أزمة كورونا

عزل عزبة جديدة في الإسماعيلية بسبب كورونا.. تفاصيل

راتب بالدولار ومحادثات جنسية.. تفاصيل التحقيقات الكاملة مع حنين حسام فتاة تيك توك .. بيان رسمى

تجاوزت 200 حالة .. الصحة تكشف تفاصيل أكبر عدد إصابات يومي بفيروس كورونا

ريهام حجاج تغلق خاصية التعليقات خوفا من الهجوم عليها

الصحة: تسجيل 232 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالم روسي يكشف ما حدث لـ كورونا داخل مختبرات ووهان

بجلابية وطرحة سوداء.. هنادي مهنا تثير الجدل والجمهور: أحلى صعيدية

صحى جدا.. ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق في رمضان