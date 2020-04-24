بشرى: اتفرجوا على أنفسكم يا مصريين بمسلسل القمر آخر الدنيا.. فيديو

قالت الفنانة بشري، إنها تشارك فى رمضان 2020 بـ مسلسل القمر آخر الدنيا، موضحة أنها تحاول أن تجتهد لتقديم كل ما هو جديد لإسعاد الجمهور.

وأضافت بشري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنها سعيدة وفخورة بعرض مسلسلها على قناة النهار، مؤكدة أن تاريخ النهار مشرف فى عرض المسلسلات.

وأشارت إلى أن منتجة مسلسل القمر آخر الدنيا، هى المنتجة شيرين مجدى، مؤكدة أن الشركة قامت بالعمل فى المسلسل بعد كتابة الـ 30 حلقة كاملة من البداية للنهاية.

وأوضحت بشري ، أن هناك بعض المسلسلات تم البدء فى تصويرها ولم يكتب الحلقة الأخيرة، معلقة :" أرفض الدخول في أى عمل لسه ما تكتبش".

ولفتت إلى أن مهنة التمثيل مهنة موسمية وهناك فنانون يعملون عمل واحد كل ثلاث سنوات ومنهم يقدم عمل فى سنة.

وقالت: اتفرجوا على أنفسكم يا مصريين فى مسلسل القمر آخر الدنيا واتفرجوا على مسلسل مصري حقيقى و يعرض حياة الطبقة المتوسطة بمصر.