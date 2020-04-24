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فن

بيتر ميمي يشيد بالدور البطولي للشهيد أحمد المنسي.. شاهد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:00 ص
الشهيد أحمد المنسي
الشهيد أحمد المنسي
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مصطفى كرم
شارك بيتر ميمي مخرج مسلسل الاختيار صورة للشهيد البطل أحمد المنسي الذي استشهد على يد الإرهاب الغاشم أثناء دفاعه عن تراب سيناء، و بجواره بالصورة الإرهابي الخسيس هشام عشماوي. 

وعلق بيتر ميمي على صورة البطل أحمد المنسي قائلا "ده ظابط وده ظابط بس واحد فضل على العهد وواحد خان #الاختيار#منسي الأسطورة".

ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار " الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان ، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

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