بيتر ميمي يشيد بالدور البطولي للشهيد أحمد المنسي.. شاهد

شارك بيتر ميمي مخرج مسلسل الاختيار صورة للشهيد البطل أحمد المنسي الذي استشهد على يد الإرهاب الغاشم أثناء دفاعه عن تراب سيناء، و بجواره بالصورة الإرهابي الخسيس هشام عشماوي.
وعلق بيتر ميمي على صورة البطل أحمد المنسي قائلا "ده ظابط وده ظابط بس واحد فضل على العهد وواحد خان #الاختيار#منسي الأسطورة".
ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار " الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان ، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.
وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.