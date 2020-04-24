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أخبار البلد

لو مسافر بالقطار.. أربعة خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:01 ص
قطار
قطار
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حمادة خطاب

أعلنت السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، الجمعة  الموافق 24 أبريل ٢٠٢٠، أول أيام شهر رمضان  نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.


أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.


ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي


متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة



ثالثًا: خط بنها / بور سعيد


متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة


واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.




وأهابت بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم

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