وزارة النقل: تعديل مواعيد ٨ قطارات سكة حديد وتشغيل ٩ إضافية.. تفاصيل

أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم أنه بناء على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير

بإجراء التعديل اللازم بمواعيد تشغيل قطارات السكك الحديدية وبا لتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر لتبدأ من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا وذلك بدءا من اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل مع بداية شهر رمضان المعظم.







