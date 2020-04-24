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أخبار البلد

وزارة النقل: تعديل مواعيد ٨ قطارات سكة حديد وتشغيل ٩ إضافية.. تفاصيل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:43 ص
وزير النقل
وزير النقل
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حمادة خطاب
أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم أنه بناء على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير
 بإجراء التعديل اللازم بمواعيد تشغيل قطارات السكك الحديدية وبالتزامن مع  قرار  مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر لتبدأ من   الساعة التاسعة مساءً  حتى السادسة صباحًا وذلك بدءا من اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل  مع بداية  شهر رمضان المعظم.


فقد  قامت هيئة السكك الحديدية بتشغيل ٨ قطارات إضافية علي خط الإسكندرية أبوقير وقطار اضافي برقم ١٩٢٢ الإسكندرية طنطا، وامتداد قطار علي الوجه البحري رقم ١٩٢١ من القاهرة الي الإسكندرية وامتداد قطارين ١١٤٣/١١٤٦ علي الوجه القبلي من بني سويف الي مغاغة والعكس وتعديل مواعيد ٨ قطارات علي الوجهين القبلي والبحري لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب و  بما يساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين  خلال شهر رمضان المعظم بسلامة وامان، ليصل اجمالي عدد القطارات  علي كافة خطوط الهيئة  ٧١٦ قطار .
وزارة النقل: تعديل مواعيد ٨ قطارات سكة حديد وتشغيل ٩ إضافية.. تفاصيل
وزارة النقل: تعديل مواعيد ٨ قطارات سكة حديد وتشغيل ٩ إضافية.. تفاصيل
وزارة النقل: تعديل مواعيد ٨ قطارات سكة حديد وتشغيل ٩ إضافية.. تفاصيل
وزارة النقل: تعديل مواعيد ٨ قطارات سكة حديد وتشغيل ٩ إضافية.. تفاصيل
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