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أخبار العالم

طوكيو وواشنطن يكشفان حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:25 ص
طوكيو وواشنطن يكشفان
طوكيو وواشنطن يكشفان حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الروسية اليوم الجمعة أن الحكومة اليابانية تناقش مع الإدارة الأمريكية حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وكشفت تقارير عن مشاكل صحية محتملة يعاني منها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وفق ما أعلنه أمين عام مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيد سوجا.

وقال "سوجا" في مؤتمر صحفي في طوكيو "أود أن أمتنع عن التعليق على هذه القضية، ولكننا نجري مناقشات مختلفة حول الوضع الصحي لكيم جونج أون مع الولايات المتحدة والدول المهتمة الأخرى".

وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، بأن طوكيو تعمل بنشاط على جمع وتحليل المعلومات حول هذه القضية.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أفادت تقارير استخباراتية أمريكية بأن كيم خضع لعملية جراحية.

لكن مسؤولين كبارا في كوريا الجنوبية قالوا إن التقارير التي أفادت بأن الزعيم الكوري الشمالي، في حالة مرضية خطيرة بعد إجراء جراحة في القلب، غير صحيحة.

وقال المكتب الرئاسي في سيول إنه لا توجد مؤشرات معينة من كوريا الشمالية تفيد بأن الزعيم البالغ 36 عاما "مريض جدا".


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