رقم صادم.. روسيا تسجل 5849 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في البلاد.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية، عن تسجيل 5849 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 68622 حالة.





وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أكدت أن الحصيلة العالمية للإصابات بفيروس كورونا تجاوزت 2,7 مليون شخص، بارتفاع بواقع 80,3 ألف حالة خلال يوم.





وسجلت الجامعة في اليوم السابق 64,4 ألف إصابة جديدة.





وأضافت الجامعة أن الجائحة التي شملت 185 دولة، أسفرت عن مصرع 190858 شخصا، فيما تماثل للشفاء 738486 شخصا.





ولم يطرأ أي تغير على قائمة الدول الأكثر إصابة بالوباء أو تسلسلها، حيث تبقى الولايات المتحدة على رأسها مع نحو 870 ألف إصابة و50 ألف وفاة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.