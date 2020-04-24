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نصيحة رمضانية.. تجنب استخدام المقليات على مائدة رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:01 م
نصيحة رمضانية.. تجنب
نصيحة رمضانية.. تجنب استخدام المقليات على مائدة رمضان
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آلاء حسن
مع حلول شهر رمضان المبارك يجب عليك الاطلاع على المعلومات الصحية في الطعام لتجنب حدوث مشاكل في الهضم ومعرفة الوجبات الصحية وتوفيرها على الافطار والسحور.

قدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية نصيحة رمضانية حيث يكثر تناول المقليات المشبعة بالزيوت مما تسبب خطر فرص الاصابة بمشاكل القلب والكوليسترول.


وتابعت خلال منشور لها أنه يجب تجنب هذه الزيوت بالطرق التالية :

- استخدام الفرن

- استخدام القلاية الهوائية

ونصحت استشاري التغذية العلاجية، بضرورة التوقف عن شراء المقليات من المطاعم فالكثير من المطاعم تعيد استخدام الزيوت دون تغييرها لمرات كثيرة.
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