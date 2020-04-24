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ديني

احترس .. نزيف اللثة يفسد الصوم في هذه الحالة .. أمين الفتوى يكشف عنها

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:31 ص
هل نزيف اللثة يفسد
هل نزيف اللثة يفسد الصوم
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن خروج الدم من اللثة لا شيء فيه ولا يفطر .

وأضاف "وسام" خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال « هل خروج الدم من اللثة يفسد الصوم؟»، أنه يجب على من خرج دم فمه أن يحاول بقدر الإمكان ان لا ينزل شيء الى الجوف وهذا هو المطلوب فإذا دخل شيء الى الجوف رغما عنه فصيامه صحيح ولا شيء عليه.

حكم وضع النقط في الأذن اثناء الصيام

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وضع النقط فى الأذن أثناء الصيام لا يفسد الصوم ما دامت طبلة الأذن سليمة.

جاء ذلك خلال لقائه بـالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية فى إجابته على سؤال « ما حكم وضع النقط فى الأذن أثناء الصيام؟».

وأضاف "شلبي" أنه إذا أخبر الطبيب أن طبلة الأذن ليست سليمة ويمكن من خلالها وصول النقط إلى الدماغ أو الحلق، ففى هذه الحالة تكون مفسدة للصوم

عبادتان تعوضان النقص الحادث في الصيام

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن شهر رمضان شهر عبادة وعطاءات، والإنسان يتنافس فيه مع أخيه الإنسان في الطاعات، ولكن إن ضاق الأمر ولابد من فعل شيء ما فلابد من البحث عن الأنفع والأكمل والواجب للقيام به أولًا.

وأضاف "علام"، في تصريح سابق له أن الفرائض في الرتبة العليا في التكاليف الشرعية ولا ينفك عنه الإنسان بحال من الأحوال إلا بالعجز التام أو كونها تمثل مشقة شديدة، موضحًا أن فقه الأولويات فيه فروض وأدني منها سنن، ثم تطوعات.

وأشار: إلى أن السنن تجبر النقص في الفرائض، فصلاة النقص تجبر النقص الذي أصاب الفرص، وتأتي صدقة الفطر وصوم 6 من شوال تطهر النقص الحادث في رمضان وهكذا.

ونوه: إلى أنه حال تعارض صلاة التراويح في جماعة مع القيام بعمل معين، فعلينا أن ننظر إذا كان العمل تطوعي أو واجب كوظيفة عامة، فإذا كان العمل وظيفة عامة فلابد من القيام به، وصلاة التراويح مفردًا في البيت. 



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