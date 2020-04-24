القوى العاملة: ورثة مصري يحصلون على 657 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في متابعة مستحقات ورثة العامل المصري المتوفي" م .ع. أ" ، والذى كان يعمل بشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وبلغت إجمالها 156 ألفا و637 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 657 ألفا و875 جنيها مصريا تقريبا .





وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن وزير القوي العاملة كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات ورثة العامل المصري المتوفي" م .ع. أ" ، والذى كان يعمل بشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.





وقال إنه بالمتابعة مع المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي أكد أن المكتب قام بالتواصل مع المسئولين بشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وأفادوا أن مستحقات الورثة تتضمن 316 ألفا و637 ريالا سعوديا.



