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أخبار البلد

القوى العاملة: ورثة مصري يحصلون على 657 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:16 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في متابعة مستحقات ورثة العامل المصري المتوفي" م .ع. أ" ، والذى كان يعمل بشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وبلغت إجمالها 156 ألفا و637 ريالا سعوديا، أى ما يوازى  657 ألفا و875  جنيها مصريا تقريبا .

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن وزير القوي العاملة كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات ورثة العامل المصري المتوفي" م .ع. أ" ، والذى كان يعمل بشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال إنه  بالمتابعة مع المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي  أكد أن المكتب قام بالتواصل مع المسئولين بشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وأفادوا أن مستحقات الورثة تتضمن  316 ألفا و637 ريالا سعوديا.

فضلا عن 125 ألف ريال قيمة وثيقة تأمين على الحياة ليصبح إجمالي المبلغ 156 ألفا و637 ريالا ، وتم إيداعه بحساب مستحقات ورثة العاملين المصريين المتوفين بالسعودية  التابع للسفارة المصرية بالرياض لحين استلامه من الورثة الذين تم الاتصال بهم للتوجه إلى البنك لتقديم إعلام الوراثة واستلام المستحقات التي توازي657 ألفا و875  جنيها مصريا تقريب
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