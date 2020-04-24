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أخبار العالم

خبر سار.. إسبانيا تسجل أقل حصيلة لوفيات كورونا منذ شهر

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:12 م
إسبانيا تسجل أقل
إسبانيا تسجل أقل حصيلة لوفيات كورونا منذ شهر
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القسم الخارجي
أعلنت إسبانيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل أقل حصيلة يومية للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

وسجلت إسبانيا، 367 وفاة بفيروس كورونا، كأدنى حصيلة منذ شهر.

وبذلك يصل إجمالي الوفيات في إسبانيا جراء فيروس كورونا إلى 22524.

كما سجلت إسبانيا 6740 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات لـ نحو 220 ألف إصابة.

وأعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أكثر من 190 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات العالمية بفيروس كورونا تجاوزت 2,7 مليون شخص، إذ زادت بواقع 80,3 ألف حالة خلال يوم.

وسجلت الجامعة في اليوم السابق 64,4 ألف إصابة جديدة.

وأضافت الجامعة أن فيروس كورونا "كوفيد 19" أسفرت عن مصرع 190858 شخصا، فيما تماثل للشفاء 738486 شخصا.

ولا تزال الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأعلى إصابة ووفاة بفيروس كورونا، بنحو 870 ألف إصابة و50 ألف وفاة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
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