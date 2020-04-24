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رياضة

رغم أزمة كورونا.. ريال مدريد يحدد موعد استئناف التدريبات

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:44 م
تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد
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محمد السعيد
حدد نادي ريال مدريد الإسباني موعد استئناف تدريبات الفريق، بعد تجميد أنشطته مؤخرا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وكان الاتحاد الإسباني، أعلن الشهر الماضي، إيقاف مسابقة الدوري الإسباني لأجل غير مسمى، بسبب فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة " ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد حدد 4 مايو المقبل موعدا لاستئناف تدريبات الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن جميع اللاعبين سوف يخضعون للفحوصات الطبية، قبل العودة إلى التدريبات للتأكد من سلامتهم.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، خلف برشلونة متصدر الترتيب بـ 58 نقطة.
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