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اقتصاد

تعرف على خدمات جهاز التمثيل التجارى لزيادة الصادرات

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
يعمل التمثيل التجارى المصرى وهو أحد الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة على دفع ومساندة تواجد الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية وتوفير معلومات لمساندة المصدر المصري للتعرف عليها.

 كما يوفر أكبر قدر من المعلومات حول مناخ الاستثمار فى مصر وكذا العمل على الترويج للمشروعات الاستثمارية فى مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية ، كذالك المشاركة فى تنظيم خطط المعارض وبعثات الترويج المصرية وانتشارها جغرافيًا ويمكن الحصول علي المزيد من المعلومات من خلال الاشتراك بالموقع الالكتروني للتمثيل التجاري 
 
ومن خلال التسجيل بالموقع يمكن الحصول على معلومات اضافية للخدمات المتاحة ومنها تحميل الملفات من الموقع الالكترونى . 









كما يمكن التواصل من خلال 
البريد الالكتروني :
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