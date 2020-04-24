من منازلهم.. محمد صلاح ونجوم الفن أبطال إعلان جديد| فيديو





وظهر محمد صلاح، برفقة ابنته "مكة"، كما ضم الإعلان محمد هنيدي، وإسعاد يونس، ومنى زكي، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأمينة خليل، وأحمد فهمي، وشيكو وهشام ماجد، وأمير عيد.





بينما قامت شيرين عبد الوهاب، بغناء الأغنية، وتقول كلماتها :"حاجة بنا .. بتهون .. الدنيا .. وتبين .. طيبة القلب اللي فينا .. جمب بعض تلاقينا .. بينا حكايات خلتنا اهل وعزوة .. يا لمتنا".





كما تركت شيرين، رسالة في نهاية الأغنية حيث قالت :" طول ماحنا عزوة وسند لبعض مفيش حاجة تقدر تبعدنا"، بينما قامت فكرة الكليب على تصوير كل شخص المقطع الخاص به من داخل منزله.

طرحت إحدي شركات الاتصالات، إعلانها الجديد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 2020 واستعانت بعدد كبير من النجوم كان على رأسهم اللاعب محمد صلاح.