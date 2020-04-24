AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مواعيد وقنوات عرض "مصر أرض الأنبياء".. اليوم

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:56 م
مصر أرض الأنبياء
مصر أرض الأنبياء
Advertisements
أمل مجدي
تنطلق اليوم الجمعة، أولى حلقات برنامج "مصر أرض الأنبياء" للشيخ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ومن تقديم الإعلامي عمرو خليل، وإنتاج شركة سينرجي، والذي يذاع على 3 قنوات خلال شهر رمضان المبارك. 

البرنامج يذاع على 3 قنوات، حيث يعرض في تمام الرابعة عصرًا على قناة DMC، وفي السادسة مساء على CBC ، كما يذاع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا على القناة الأولى، وهو من إخراج إبراهيم السيد.

"مصر أرض الأنبياء" يتميز بأنه يسلط الضوء على أرض مصر مع أنبياء الله بداية من سيدنا أدريس حكيم الحكماء، مرورًا بأبو الأنبياء سيدنا ابراهيم، كما يسرد قصة سيدنا يوسف ويحكي أيضًا قصة سيدنا موسى واخيه هارون، ويكشف عن أسرار رحلة العائلة المقدسة، فيما يختتم البرنامج حلقاته برحلة النبي الكريم محمد إلى مصر في رحلة المعراج ومباركته لأرض سيناء.

ويمزج البرنامج بشكل فريد بين الروايات العلمية والقصص الشعبية فى سيرة أنبياء الله على أرض مصر، خاصةً وأن كاميرا "مصر أرض الأنبياء" تجولت في الأماكن الحقيقية التي مر أو عاش بها الرسل والأنبياء الكرام.
مواعيد وقنوات عرض "مصر أرض الأنبياء".. اليوم
مواعيد وقنوات عرض "مصر أرض الأنبياء".. اليوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة الإسراء والمعراج.. إليك أحداث المعجزة الربانية بالتفصيل

الاسراء والمعراج.. ماذا شاهد الرسول في رحلته من معجزات

ليلة الاسراء والمعراج.. تعرف على ما حدث فيها بالتفصيل

دعاء الرسول قبل رحلة الإسراء والمعراج.. تعرف عليه

فضل ليلة الإسراء والمعراج.. والقصة الكاملة لليلة المباركة

مشاهد رحلة المعراج.. النبى تجاوز بها 4 أمور ونال هذه الجائزة

ترشيحاتنا

شاب فقد وظيفته وحصل على 4.8 مليون دولار أسترالي

بعد ظهور 3 حالات كورونا.. عزل منزلي لـ60 أسرة داخل قرية في بنها

قرار عاجل لـ أمريكا بشأن تطوير لقاحات كورونا مع منظمة الصحة العالمية

مع انخفاض فى درجة الحرارة..الأرصاد: العاصفة الترابية تنتهي غدا

بمليون جنيه.. أسعار و مواصفات نظارات شمسية من بنتلي bentley ومايباخ maybach

تحرك برلماني لإعادة النظر في قرار إغلاق المقاهي والمطاعم بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض مفاجئة لفيروس كورونا تظهر على كبار السن.. انتبه إليها

رمضان فى الصومال.. أشهي الأكلات على مائدة الإفطار والسحور

مفاجاة.. أعراض كورونا لا تظهر على كبار السن .. و 4 علامات أخرى تكشف الإصابة