مواعيد وقنوات عرض "مصر أرض الأنبياء".. اليوم

تنطلق اليوم الجمعة، أولى حلقات برنامج "مصر أرض الأنبياء" للشيخ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ومن تقديم الإعلامي عمرو خليل، وإنتاج شركة سينرجي، والذي يذاع على 3 قنوات خلال شهر رمضان المبارك.





البرنامج يذاع على 3 قنوات، حيث يعرض في تمام الرابعة عصرًا على قناة DMC، وفي السادسة مساء على CBC ، كما يذاع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا على القناة الأولى، وهو من إخراج إبراهيم السيد.





"مصر أرض الأنبياء" يتميز بأنه يسلط الضوء على أرض مصر مع أنبياء الله بداية من سيدنا أدريس حكيم الحكماء، مرورًا بأبو الأنبياء سيدنا ابراهيم، كما يسرد قصة سيدنا يوسف ويحكي أيضًا قصة سيدنا موسى واخيه هارون، ويكشف عن أسرار رحلة العائلة المقدسة، فيما يختتم البرنامج حلقاته برحلة النبي الكريم محمد إلى مصر في رحلة المعراج ومباركته لأرض سيناء.





ويمزج البرنامج بشكل فريد بين الروايات العلمية والقصص الشعبية فى سيرة أنبياء الله على أرض مصر، خاصةً وأن كاميرا "مصر أرض الأنبياء" تجولت في الأماكن الحقيقية التي مر أو عاش بها الرسل والأنبياء الكرام.