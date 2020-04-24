بيكهام: ميسي سبب اعتزالي كرة القدم





وقال بيكهام في تصريحات لصحيفة " سكاي سبورتس" العالمية، أن مواجهة ميسي، خلال مباراة برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2013، كانت سببا في اعتزاله كرة القدم.





وأضاف بيكهام:" قررت اعتزال كرة القدم، عندما كان ميسي يركض من حولي ويتجاوزني، ولا أستطيع إيقافه".





وتابع:" على الرغم من أن سني متقدم وقتها " 37 عاما" إلا أنني استمتعت بالمباراة، ونجحنا في فرض التعادل على برشلونة 2 - 2".





ويمتلك ديفيد بيكهام مسيرة أسطورية حيث لعب بقميص مانشستر يونايتد 10 سنوات في الفترة من 1993 حتى 2003، كما لعب في صفوف ريال مدريد في الفترة من 2003 حتى 2007.

أكد النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام لاعب فريق باريس سان جيرمان السابق، أن ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، هو سبب اعتزاله كرة القدم.