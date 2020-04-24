AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيكهام: ميسي سبب اعتزالي كرة القدم

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:27 م
بيكهام وميسي
بيكهام وميسي
Advertisements
محمد السعيد
أكد النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام لاعب فريق باريس سان جيرمان السابق، أن ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، هو سبب اعتزاله كرة القدم.

وقال بيكهام في تصريحات لصحيفة " سكاي سبورتس" العالمية، أن مواجهة ميسي، خلال مباراة برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2013، كانت سببا في اعتزاله كرة القدم.

وأضاف بيكهام:" قررت اعتزال كرة القدم، عندما كان ميسي يركض من حولي ويتجاوزني، ولا أستطيع إيقافه".

وتابع:" على الرغم من أن سني متقدم وقتها " 37 عاما" إلا أنني استمتعت بالمباراة، ونجحنا في فرض التعادل على برشلونة 2 - 2".

ويمتلك ديفيد بيكهام مسيرة أسطورية حيث لعب بقميص مانشستر يونايتد 10 سنوات في الفترة من 1993 حتى 2003، كما لعب في صفوف ريال مدريد في الفترة من 2003 حتى 2007.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مسيرة حافلة لـ السلطان.. إبراهيموفيتش يقرر اعتزال كرة القدم

إنريكي: ميسي أفضل لاعب تابعته في مسيرتي بكرة القدم

ميسي يختار أفضل 15 لاعبا شابا

أول تعليق من إبراهيموفيتش على أنباء اعتزاله كرة القدم

بيكهام : ميسي أفضل من كريستيانو رونالدو.. و البرغوث سبب اعتزالي كرة القدم

رئيس برشلونة السابق يعلن رحيل ميسي والتعاقد مع نيمار

ترشيحاتنا

الداخلية : بدء تراخيص السيارات "الزيرو" الأحد فى وحدات المرور

لن تصوم الجمعة.. 4 دول عربية وإسلامية تعلن السبت أول أيام رمضان

وزير التموين للمواطنين: لو نقصت أي سلعة من السوق كلمونا على 19280

موعد أذان المغرب في أول أيام رمضان

ضبط منظمين لمسيرة قبل بدء حظر التجوال احتفالا بشهر رمضان بالإسكندرية

سخرية على مواقع التواصل.. القصة الكاملة لـ مسيرة الكعبة بالإسكندرية.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة علاقة فيتامين د بفيروس كورونا

سعر و مواصفات فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 .. صور

سخرية على مواقع التواصل.. القصة الكاملة لـ مسيرة الكعبة بالإسكندرية.. فيديو وصور