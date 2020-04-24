شيكابالا يهنئ متابعيه بمناسبة شهر رمضان

نشر اللاعب شيكابالا لاعب نادى الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة هنأ بها متابعيه بشهر رمضان الكريم.
فيما علق عليها قائلًا:"رمضان كريم عليكم جميعا.. كل سنة وأنتم طيبين ".
فيما علق عليه متابعوه قائلين :
-كل سنة وانت طيب يا شيكا .
-نجم نادى الزمالك اللى بنحبه .
-وانت طيب يا شيكاا وبنحبك .
يذكر أن الدوري المصري يشهد حالة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي على أثره أقر اتحاد الكرة وقف النشاط الرياضي في البلاد لحياة السيطرة على الوباء.
فيما قد صرح اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة قائلًا:" شيكابالا من اللاعبين المميزين، وهو لاعب مميز وامكانياته رائعة ويعد أفضل من محمد صلاح نجم ليفربول".