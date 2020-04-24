شيكابالا يهنئ متابعيه بمناسبة شهر رمضان

فيما علق عليها قائلًا:" رمضان كريم عليكم جميعا.. كل سنة وأنتم طيبين ".

فيما علق عليه متابعوه قائلين :

-كل سنة وانت طيب يا شيكا .

-نجم نادى الزمالك اللى بنحبه .

-وانت طيب يا شيكاا وبنحبك .

يذكر أن الدوري المصري يشهد حالة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي على أثره أقر اتحاد الكرة وقف النشاط الرياضي في البلاد لحياة السيطرة على الوباء.