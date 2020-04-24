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ديني

يكفي لرفع الوباء.. خطيب المسجد النبوي: شهر رمضان لا يعكر بهاءه مرض

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:24 م
يكفي لرفع الوباء..
يكفي لرفع الوباء.. خطيب الحرم النبوي: شهر رمضان لا يعكره مرض
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أمل فوزي
قال الشيخ صلاح بن محمد البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن شهر رمضان لا يعكر بهاءه وجلاله وباء جاثم وأن الواجب على الناس التفاؤل والثقة بإنجلاء الوباء، مشيرًا إلى أن الثقة بالله تعالى تكفي لإنجلاء الوباء.
 ودعا «البدير » خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، إلى التفاؤل رغم هول الوباء بزواله وتفريج وعودة الحياة إلى سابق عهدها، منوهًا بأن الدعاء والتضرع إلى الله من أسباب رفع البلاء وزوال الوباء فالله تعالى هو المتصرف في الأمور.

وأوضح أنه لذا على الناس أن تكثر من الدعاء والاستغفار والتفكر في الآيات والعظات، مبينا أن المواظب على الطاعات التي هي عادة له ولم ينقطع عنها فيرجى أن يكتب الله له أجرها، عن أبي عبدالله جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي في غزاة فقال «إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر».


وأضاف أنه على الناس أن يعمروا بيوتهم بالقرآن الكريم وصلاة التراويح، وتابع البدير أن الضرورة اقتضت الحجر الاحترازي، ففي رمضان نفحات لا تحظر فلا تشغلنا عنها الملهيات فشهر رمضان سرعان ما يزول، وكذلك المشاركة في المبادرات الخيرية ورحمة الضعفاء والعاجزين بهدف إطعام الفقراء والمساكين الذين تأثروا بهذه الجائحة مبينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان.

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