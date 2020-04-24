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أخبار العالم

فرنسا تسجل 389 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:50 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 389 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات إلى 22245 حالة.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا حوالي 160 ألف إصابة بالفيروس.

وكانت الوزارة قد أعلنت،أمس الخميس، فى بيان إن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا زاد 516 حالة ليصل إلى 21856 اليوم الخميس.

وسجلت الصحة الفرنسية 389 حالة وفاة جديدة ليرفتع اجمالي عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 22245 حالة وفاة.

وتحتل فرنسا المرتبة الرابعة في تعداد الدول التي تضررت من جراء فيروس كورونا بعد أمريكا وإسبانيا وإيطاليا.

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