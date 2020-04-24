مصر أرض الأنبياء.. على جمعة يكشف كل ما تريد معرفته عن برنامجه الجديد

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن سبب الحماسة لبرنامج أرض الأنبياء و تسميته بهذا الاسم هو الحب لمصر التي ولدنا فيها ونشانا من خيراتها وترعرعنا في ظلالها.









وأضاف " جمعة" خلال لقائه ببرنامج "أرض الأنبياء"، المذاع على قنوات "cbc ، dmc، القناة الأولى" أن هذه المعاني جعلتنا نشعر بالإنتماء إلى مصر في الماضي والحاضر والمستقبل، موضحًا: وهو ما لا نراه عند بعض الشباب في العصر الحاضر، حيث ذكرت مصر فى القرآن 5 مرات وأكثر من 80 مرة بشكل غير مباشر.





وعبر عضو هيئة كبار العلماء عن فرحه الشديد عندما عرضت عليه فكرة البرنامج ومسماه، لافتًا أن المعني الذي يعبر عنه مصر أرض الانبياء قد يجهله الأحفاد والابناء؛ فمصر أرض الأنبياء والصحابة و العلماء و الخير و الأولياء.









وذكر المفتي السابق أن الحضارة الإسلامية تميزت بمنهج التوثيق و كيفيته وشروط الباحث أو حال المستفيد؛ وهي وفي نفس الوقت خطوات المنهج العلمي التي ذكرها علماء المسلمين كالإمام الرازي- رحمه الله- وعلماء الغرب ايضًا.









جدير بالذكر أن برنامج " مصر أرض الأنبياء" يتميز بأنه يسلط الضوء على أرض مصر مع أنبياء الله بداية من سيدنا أدريس حكيم الحكماء، مرورًا بأبو الأنبياء سيدنا ابراهيم، كما يسرد قصة سيدنا يوسف ويحكي أيضًا قصة سيدنا موسى واخيه هارون، ويكشف عن أسرار رحلة العائلة المقدسة، فيما يختتم البرنامج حلقاته برحلة النبي الكريم محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى مصر في رحلة الاسراء والمعراج ومباركته لأرض سيناء.









ويمزج البرنامج بشكل فريد بين الروايات العلمية والقصص الشعبية فى سيرة أنبياء الله على أرض مصر، خاصةً وأن كاميرا " مصر أرض الأنبياء" تجولت في الأماكن الحقيقية التي مر أو عاش بها الرسل والأنبياء الكرام.















































