بعد ظهور 9 حالات كورونا في الغربية.. ماذا يحدث في قرية العامرية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن بدء إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من خلال عزل بعض المواطنين المخالطين على مستوى الإدارة الصحية بقرية العامرية بمركز المحلة عقب ظهور 9 حالات إيجابية بفيروس "كورونا"على مستوى الأسر والعائلات لتأمين حياتهم خلال المرحلة المقبلة.





وأضاف وكيل الصحة في توجيهاته إلي مساعديه وعلى رأسهم الدكتور السيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة بالضرورة توفير الرعاية الصحية لكافة الحالات المصابة بعدوى وباء الكورونا من أبناء أسر وعائلات القرية محدودة.





كما وجه وكيل الصحة بأهمية فحص أكثر من 323 حاله مخالط لأسر وعائلات المصابين بوباء "كوفيد 19" بالقرية ، مشيرا بقوله " جنود الجيش الأبيض مارسوا دورها فى توفير الرعاية الصحية والعلاجية لكافة الحالات الإيجابية " .





وأشار وكيل الصحة إلي ضرورة نقل الحالات المشتبه فى إصابتها إلى مستشفى صدر المحلة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لهم ومتابعة الحالة الصحية.





كما أوضح وكيل الصحة أنه تم توفير المستلزمات الطبية اللازمة لحماية الطاقم الطبي و الكلور لتطهير الوحدة وعمل المسح الطبي لجميع المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد .





كما وجه الدكتور هشام شيحه بتوفير طبيب صدر وطبيب الحميات لتواجد الدائم داخل الوحدة لاكتشاف الحالات اشتباه بفيروس كورونا .





وشدد وكيل وزارة الصحة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالوحدة الصحية وتواجد الطاقم الطبي لمتابعة سير العمل ومتابعة حالات اشتباه فيروس كورونا المستجد وحصر المخالطين والتشديد على الطاقم الطبي بالالتزام بإجراءات مكافحة العدوى .





وأشار إلي ضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالتدابير الاحترازية، لحماية الطاقم الطبي من الإصابة مشيرا إلى أنهم جنود هذه الأزمة الراهنة.





كما أشاد بدور رجال الأعمال والمتبرعين ، على إتساقهم مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.