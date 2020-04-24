البحرية الأمريكية توصي بإعادة قائد حاملة الطائرات الموبوءة بكورونا لمنصبه

أوصى قادة البحرية الأمريكية بإعادة النقيب بريت كروزر كقائد في حاملة الطائرات "يو اس اس ثيودور روزفلت "التي كان يرأسها قبل أن تتم إقالته على خلفية تسريب رسالة لوسائل الإعلام، كان كروزر يشرح فيها الوضع الخطير للبحارة مطالبا قادته بسرعة التدخل.





وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قادة البحرية أوصوا بإعادة القبطان لمنصبه في حاملة الطائرات، وذلك في إطار تحقيق تجريه البحرية حول نشر خطاب كروزر في الصحافة.





وبحسب الصحيفة، قدم قادة البحرية توصياتهم إلى وزير الدفاع مارك اسبر الذي من المتوقع أن يتخذ قرارا بشأن مستقبل الضابط في أقرب وقت.





وأصيب ما يزيد على 800 من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث استقر البحارة مؤخرا في جزيرة جوام وأجلت البحرية ما يزيد عن 4100 من أفراد الطاقم.



