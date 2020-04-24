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أخبار العالم

البحرية الأمريكية توصي بإعادة قائد حاملة الطائرات الموبوءة بكورونا لمنصبه

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:54 م
بريت كروزر قائد حاملة
بريت كروزر قائد حاملة الطائرات ثيودور روزفلت
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رحيم يسري
أوصى قادة البحرية الأمريكية بإعادة  النقيب بريت كروزر كقائد في حاملة الطائرات "يو اس اس ثيودور روزفلت "التي كان يرأسها قبل أن تتم إقالته على خلفية تسريب رسالة لوسائل الإعلام، كان كروزر يشرح فيها الوضع الخطير للبحارة مطالبا قادته بسرعة التدخل.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قادة البحرية أوصوا بإعادة القبطان لمنصبه في حاملة الطائرات، وذلك في إطار تحقيق تجريه البحرية حول نشر خطاب كروزر في الصحافة.

وبحسب الصحيفة، قدم قادة البحرية توصياتهم إلى وزير الدفاع مارك اسبر الذي من المتوقع أن يتخذ قرارا بشأن مستقبل الضابط في أقرب وقت.

وأصيب ما يزيد على 800  من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث استقر البحارة مؤخرا في جزيرة جوام وأجلت البحرية ما يزيد عن 4100 من أفراد الطاقم.

وتسببت فضيحة حاملة الطائرات الأمريكية في إعفاء قائدها، عقب تسريب رسالة منه إلى قادة البحرية يطالبهم فيها بالتحرك الفوري لإنقاذ البحارة بعد تفشي وباء كورونا بينهم، مؤكدا أن البحارة "لا يحتاجون إلى الموت"، كما استقال وزير البحرية بالوكالة توماس مودلي على خلفية الواقعة.
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