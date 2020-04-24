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أخبار العالم

الصحة العالمية تعلن عدد الوفيات والإصابات بـ كورونا في شرق المتوسط

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
كشفت بيانات منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا في منطقة إقليم شرق المتوسط.

وحسب إحصائيات المنظمة، فقد بلغ  إجمالي عدد الإصابات في إقليم شرق المتوسط 153849، فيما بلغ عدد الوفيات 6724 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حتى اللحظة الراهنة 2799642 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات حول العالم 195114 حالة وفاة.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 50954 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 900 ألف إصابة.

وفي المركز الثاني جاءت إسبانيا بعدد وفيات بلغ 22 ألفا و500 وفاة فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 219 ألف إصابة.

وتلتهما إيطاليا بعدد إصابات بلغ 1929994 فيما بلغ عدد الوفيات 25969 وفاة.

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