بملابس محتشمة.. نوال الزغبي تستقبل رمضان بهذه الإطلالة

نشرت الفنانة نوال الزغبي
صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيدوهات "إنستجرام" بإطلالة جديدة.
وتألقت الفنانة نوال الزغبي
بملابس على أحدث صيحات الموضة، مرتدية فستان باللون الأسود ونسقت معه كاردنج باللون البترول، وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابة ومحتشمة.
وفضلت نوال الزغبي
الظهور بالشعر المنسدل على الكتفين كعادتها بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.
ووضعت نوال الزغبي
اللمسات الجمالية التي تناسب لون بشرتها، فاستخدمت اللون البينك في الشفاه، مع ارتداء عدسات لاصقة باللون العسلي الفاتح وتركيب الرموش الصناعية التي تبرز جمال عينيها.
وتميل نوال الزغبي إلى البساطة، فظهرت بدون ارتداء الاكسسوارات.