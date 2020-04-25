عاجل | وزير التعليم : تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية لـ 13 يونيو.. وإعلان الجدول الجديد 15 مايو

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر تغيير موعد عقد امتحانات "الدبلومات الفنية" لتبدأ من يوم ١٣ يونيو وتستمر حتي ١٩ يوليو ٢٠٢٠.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ قليل: الجدول النهائي سوف يعلن يوم ١٥ مايو ٢٠٢٠ إن شاء الله.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق ، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2020 العملية ستبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9/5/2020.



