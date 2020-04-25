عميدة فنون تطبيقية حلوان: أنتجنا 5000 ماسك طبى

قام مصنع ملابس كلية الإقتصاد المنزلي بتوريد نحو ٦٠٠٠ كمامة و ١٥٠٠ جاونتى طبي ، كما استلمت الكلية دفعة جديدة من الخامات من اتحاد الصناعات المصرية وذلك في إطار استمرارية العملية الإنتاجية بشكل ومواصفات طبية ملائمة.





وذلك فى خطوة عملية أعلنت جامعة حلوان عن توريد باكورة انتاج كليتي الإقتصاد المنزلي والفنون التطبيقية من المستلزمات الطبية الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية ، وإشراف الدكتور خالد القاضي عميد كلية الإقتصاد المنزلي ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي ، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.



