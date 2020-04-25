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تعليم

عميدة فنون تطبيقية حلوان: أنتجنا 5000 ماسك طبى

السبت 25/أبريل/2020 - 01:20 م
ماسك طبى
ماسك طبى
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قام مصنع ملابس كلية الإقتصاد المنزلي بتوريد نحو ٦٠٠٠ كمامة و ١٥٠٠ جاونتى طبي ، كما استلمت الكلية دفعة جديدة من الخامات من اتحاد الصناعات المصرية وذلك في إطار استمرارية العملية الإنتاجية بشكل ومواصفات طبية ملائمة. 

وذلك فى خطوة عملية أعلنت جامعة حلوان عن توريد باكورة انتاج كليتي الإقتصاد المنزلي والفنون التطبيقية من المستلزمات الطبية الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية ، وإشراف  الدكتور خالد القاضي عميد كلية الإقتصاد المنزلي ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي ، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية. 

كما قامت ورشة قسم الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية بتوريد نحو ٥٠٠٠ ماسك طبي ، كما قامت أيضًا بعمل الباترون والقص الخاص بالجاونات الطبية التي تقوم كلية الإقتصاد المنزلي بالجامعة بتصنيعها.

و أكدت الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية  أهمية تكاتف أبناء الوطن في الأزمات وسد حاجته من المستلزمات الطبية في ظل الأزمة الحالية لوباء الكورونا ، مضيفة أن الكلية تسعى في انتاجها الى تطبيق المعايير القياسية للانتاج ، وذلك وفق  للمواصفات المحددة صحيا باعتبار الكمامات من أهم آليات الوقاية بجانب العزل المنزلي، كما أن هناك طلب محلي و عالمي كبير على الكمامات الطبية،  خاصة للأطباء باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس لاختلاطهم اليومي بالمرضي لذا سعت جامعة حلوان بتوفيرها للطاقم الطبي. 

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