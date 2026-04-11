نظر تجديد حبس نجل أحمد حسام ميدو بتهمة تعاطي المخدرات.. الأحد

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الأحد 12 أبريل 2026، تجديد حبس نجل لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر أحمد حسام ميدو، بتهمة تعاطي المواد المخدرة ومقاومة السلطات.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، تسلمت نتائج التحليل الخاصة بنجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، وتبين إيجابية العينة لمخدر الحشيش، وشرب الخمر.

جاء ذلك؛ بعد أن قررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد خالد، عرض حسين أحمد حسام ميدو على مصلحة الطب الشرعي؛ لإجراء التحاليل اللازمة لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، وتحديد نوع المخدر.

وضُبِطَ مع نجل ميدو، ما يلي: “3 جرامات من مخدر الحشيش، زجاجة خمرة”، وكان بصحبة فتاة داخل السيارة في منطقة التجمع الخامس.

وسبق أن قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس نجل أحمد حسام ميدو، بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل سيارته، ووجهت له النيابة العامة عدة اتهامات لنجل اللاعب أحمد حسام ميدو، وهي: قيادة سيارة بدون رخصة، حيازة مواد مخدرة، إتلاف ممتلكات عامة، مقاومة السلطات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن نجل ميدو لاعب في نادي الزمالك في صفوف الناشئين، ولا يمتلك رخصة قيادة، وأن السيارة التي ضبطت بحوزته ملك لوالدته.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية بأحد الأكمنة في التجمع الخامس، حيث تم استيقاف سيارة يقودها الشاب للتأكد من التراخيص ضمن الإجراءات الأمنية المعتادة.

وأثناء الفحص، لاحظ أفراد القوة ارتباك قائد السيارة، ما دفعهم لتفتيشها، وبتفتيش السيارة، عثرت القوة الأمنية على كمية من مخدر الحشيش وعدد من زجاجات الخمور، كما تبين أن الشاب كان بصحبة فتاة لحظة استيقافه في الكمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.