عمرو أديب: نفسي أشوف صوت عربي يقول نخلي بالنا من بعض
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. إجراءات الاستفادة من إعفاءات الضريبة العقارية
مواعيد قطارات أسوان الإسباني والروسي والمكيف اليوم السبت 11-4-2026
انخفاض أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم السبت 11-4-2026
تسريبات جديدة: iPhone Ultra القابل للطي يقترب من موعد الإطلاق
حسن مصطفى: لاعبو الأهلي السبب في النتائج.. والإدارة قامت بدورها
مد فترة التقديم.. من له الحق في الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم..اعرف الإجراءات
فضل صلاة الفجر في جماعة.. أسرار عظيمة يغفل عنها كثيرون
نظر تجديد حبس نجل أحمد حسام ميدو بتهمة تعاطي المخدرات.. الأحد
كارثة صامتة في البيوت.. أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك
أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها
تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الأحد 12 أبريل 2026، تجديد حبس نجل لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر أحمد حسام ميدو، بتهمة تعاطي المواد المخدرة ومقاومة السلطات.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، تسلمت نتائج التحليل الخاصة بنجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، وتبين إيجابية العينة لمخدر الحشيش، وشرب الخمر.

جاء ذلك؛ بعد أن قررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد خالد، عرض حسين أحمد حسام ميدو على مصلحة الطب الشرعي؛ لإجراء التحاليل اللازمة لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، وتحديد نوع المخدر.

وضُبِطَ مع نجل ميدو، ما يلي: “3 جرامات من مخدر الحشيش، زجاجة خمرة”، وكان بصحبة فتاة داخل السيارة في منطقة التجمع الخامس.

وسبق أن قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس نجل أحمد حسام ميدو، بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل سيارته، ووجهت له النيابة العامة عدة اتهامات لنجل اللاعب أحمد حسام ميدو، وهي: قيادة سيارة بدون رخصة، حيازة مواد مخدرة، إتلاف ممتلكات عامة، مقاومة السلطات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن نجل ميدو لاعب في نادي الزمالك في صفوف الناشئين، ولا يمتلك رخصة قيادة، وأن السيارة التي ضبطت بحوزته ملك لوالدته.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية بأحد الأكمنة في التجمع الخامس، حيث تم استيقاف سيارة يقودها الشاب للتأكد من التراخيص ضمن الإجراءات الأمنية المعتادة.

وأثناء الفحص، لاحظ أفراد القوة ارتباك قائد السيارة، ما دفعهم لتفتيشها، وبتفتيش السيارة، عثرت القوة الأمنية على كمية من مخدر الحشيش وعدد من زجاجات الخمور، كما تبين أن الشاب كان بصحبة فتاة لحظة استيقافه في الكمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

سيارات الجمارك

لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل

أرشيفية

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

مجلس النواب

مقترح برلماني لحجب المواقع الإباحية في مصر

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد التراجع الكبير

النجم هاني شاكر

أخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر في باريس .. خاص

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

الأدميرال براد كوبر

مصادر: قائد القيادة المركزية ضمن فريق التفاوض الأمريكي في إسلام آباد

أرشيفي

حزب الله يعلن تنفيذ عدة عمليات على مواقع تابعة لجيش الاحتلال

حزب الله

حزب الله يضغط على الحكومة اللبنانية: لا للمفاوضات مع إسرائيل

كارثة صامتة في البيوت.. أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك

طريقة عمل سمك السنجاري في البيت.. إليك سر تتبيلة المطاعم الشهية

سر خطير في مطبخك يسبب أمراضا لأطفالك.. احذري قبل فوات الأوان

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد