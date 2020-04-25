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منوعات

أكبر عجوز في أفريقيا تلد توأمين بعد 50 عامًا من المحاولات.. صور

السبت 25/أبريل/2020 - 03:40 ص
عجوز تنجب توأمين
عجوز تنجب توأمين
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عزة عاطف

كما لم يفقد سيدنا زكريا الأمل من إنجاب زوجته رغم عقمها وكبر سنهما، لم يفقد زوجين أفريقيين الأمل وبعد قضاء ما يقرب من 50 عامًا في محاولات الإنجاب والتي تضمنت 3 تجارب فاشلة لأطفال الأنابيب.

 

وفي عمر الـ68 عامًا بينما يفقد الكثيرون الأمل بعد سنوات من عدم الإنجاب وضعت امرأة عجوز في نيجيريا توأمين بمعجزة كبيرة.

 

حصلت «مارجريت أدينوجا» على لقب "أكبر أمّ في أفريقيا" للمرة الأولى بعد استقبالها وزوجها نوح البالغ من العمر 77 عامًا توأمين (ابنًا وابنة) في سن عجوز.

 

لم يصدق الزوجين الأفريقيين أعينهما من شدة وقع المفاجأة عندما وضعت العجوز مارجريت مولوديها داخل مستشفى جامعة لاجوس التعليمي وسط فرحة عارمة.

 

يقول نوح إنه كان يعرف دائمًا أنهم سيصبحون آباءً ذات يوم، فقد بدأ الزوجان في المحاولة الأولى لإنجاب طفل بعد الزواج عام 1974.

 

ووفقًا لصحيفة مترو فقد أنفقوا جميع مدخراتهم وسافروا بين غرب أفريقيا وبريطانيا وعدد من الأماكن الأخرى للحمل، وبعد 46 عامًا من المحاولات وأربع جولات من عمليات التلقيح الصناعي، رحبوا بتوائم الأسبوع الماضي.

 

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