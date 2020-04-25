AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

تناول الشهر الكريم في الثلاثية.. رمضان في حياة نجيب محفوظ

السبت 25/أبريل/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي

لم يغفل الكتاب والأدباء شهر رمضان في أعمالهم الأدبية، لكنهم دائمًا ما كان يذكره البعض منهم في كتاباتهم، ومنهم الكاتب الكبير نجيب محفوظ، أديب نوبل.


وعلى الرغم من أن محفوظ لم يكتب أي رواية له في شهر رمضان، فكان يستغل تلك الأيام في الاستمتاع بروحانية الشهر، والانغماس في القراءات المختلفة الدينية والسير والتراجم عن الدولة الإسلامية، وعن الفلسفة والشعر الصوفي خاصة في التوقيت ما بين العصر والمغرب، وكان يقول "قراءة الشعر الصوفي في حالة الصيام تجربة فريدة"، إلا أنه ذكره في بعض رواياته.

 

تأثرت كتابات محفوظ بحبه لشهر رمضان، فكتب عنها في عدد من رواياته، أشهرها "الثلاثية" التي كتب تفاصيلها من ذكرى طفولته، و"خان الخليلي" بعين الموظف.

 

يقول الكاتب نجيب محفوظ في روايته "المرايا"، إن ليالي رمضان كانت فرصة جميلة للصغار من الجنسين يجتمعون في الشارع بلا اختلاط ويتراءون على ضوء الفوانيس وهم يلوحون بها في أيديهم ويترنمون بأناشيد رمضان، إنهم يلوحون بالفوانيس الصغيرة يسألون المارة وأصحاب البيوت والدكاكين "العادة" وهم يرددون أغنية "رمضان.. رحت يا شعبان.. جيت يا رمضان".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا.. بالفوانيس شوارع القاهرة تتزين لاستقبال رمضان.. رحمة حسن تشعل تيك توك بتحدٍ جديد

ترشيحاتنا

الكاف يدرس استئناف أبطال أفريقيا والكونفدرالية في هذا الموعد

بلا رحمة.. سلخ القطط السوداء وهرسها حية لصنع دواء كورونا في فيتنام

نهايته خلال شهر.. فرنسا تزف بشرى سارة للعالم حول كورونا

بـ إسدال الصلاة.. درة تلفت الأنظار على إنستجرام

رعب فى البرازيل.. مئات التوابيت في مقابر جماعية بسبب كورونا..شاهد

أخطاء فادحة.. دينا الشربيني في مرمى النقد بمسلسل لعبة النسيان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر الدين مشروب رمضانى تاريخه يعود لـ 1400 عام.. أدخله الأمويون وارتبط برمضان لهذا السبب

عصرية وبسيطة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات زوجة علي ربيع فى عيد ميلادها

حظر التجول في كاليفورنيا يتسبب فى سقوط فورد موستانج من أعلى جبل..فيديو وصور