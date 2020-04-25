تناول الشهر الكريم في الثلاثية.. رمضان في حياة نجيب محفوظ

لم يغفل الكتاب والأدباء شهر رمضان في أعمالهم الأدبية، لكنهم دائمًا ما كان يذكره البعض منهم في كتاباتهم، ومنهم الكاتب الكبير نجيب محفوظ، أديب نوبل.





وعلى الرغم من أن محفوظ لم يكتب أي رواية له في شهر رمضان، فكان يستغل تلك الأيام في الاستمتاع بروحانية الشهر، والانغماس في القراءات المختلفة الدينية والسير والتراجم عن الدولة الإسلامية، وعن الفلسفة والشعر الصوفي خاصة في التوقيت ما بين العصر والمغرب، وكان يقول "قراءة الشعر الصوفي في حالة الصيام تجربة فريدة"، إلا أنه ذكره في بعض رواياته.

تأثرت كتابات محفوظ بحبه لشهر رمضان، فكتب عنها في عدد من رواياته، أشهرها "الثلاثية" التي كتب تفاصيلها من ذكرى طفولته، و"خان الخليلي" بعين الموظف.

يقول الكاتب نجيب محفوظ في روايته "المرايا"، إن ليالي رمضان كانت فرصة جميلة للصغار من الجنسين يجتمعون في الشارع بلا اختلاط ويتراءون على ضوء الفوانيس وهم يلوحون بها في أيديهم ويترنمون بأناشيد رمضان، إنهم يلوحون بالفوانيس الصغيرة يسألون المارة وأصحاب البيوت والدكاكين "العادة" وهم يرددون أغنية "رمضان.. رحت يا شعبان.. جيت يا رمضان".