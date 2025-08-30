طريقة عمل ملبن حلاوة المولد

قدمت الشيف ثريا الألفي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، طريقة عمل الملبن ضمن حلاوة المولد.

طريقة عمل الملبن

المقادير

4 كوب ماء

1/2 كيلو سكر أبيض

2/3 كوب عسل جلوكوز (مفيش بديل ليه)

1/2 كوب نشا مذابة في كوب إلا ربع ماء

ملعقة صغيرة ملح ليمون

ملعقة كبيرة فانيليا



خطوات التحضير لعمل الملبن

نحضر وعاء كبيرا نضع فيه الماء، ثم نضيف له السكر، ونضع الوعاء على نار متوسطة حتى يذوب السكر في الماء، وننتظر حتى يغلي الخليط.

نضيف عسل الجلوكوز إلى خليط السكر والماء، مع التقليب حتى يظهر عرق أبيض.

نضيف النشا المذابة في الماء، للخليط على النار، ونستمر في التقليب.

نضيف ملح الليمون والفانيليا ونستمر في التقليب.

نُحضر صينية، وندهنها بزيت خفيف وسكر بودرة، ونصب فيها خليط الملبن، ونتركها في الثلاجة حتى يبرد الملبن ويتماسك.

نَرُشّ السكر البودرة على الملبن، ونقطعه إلى مكعبات ثم نقدمه.