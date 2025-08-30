مستشار الرئيس اللبناني: ورقة لبنانية أمريكية لحل الأزمة.. وننتظر الرد السوري

قال رفيق شلالا، مستشار الرئيس اللبناني، إن المبعوث الأمريكي توم باراك أعد ورقة، تضمنت بعض النقاط التي أجرى الجانب اللبناني تعديلات عليها، لتصبح ورقة لبنانية أمريكية مشتركة تشمل توجهات لتنظيم العلاقة مع سوريا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب.

وأوضح شلالا، في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة اللبنانية أقرت هذه الورقة في مجلس الوزراء قبل أسبوعين، وتم عرضها على كل من إسرائيل وسوريا، حيث جاء الرد الإسرائيلي سلبيًا، فيما لا يزال لبنان بانتظار الموقف السوري.

وأضاف أن الورقة تشكل مدخلًا يمكن البناء عليه لحل الأزمة الراهنة، مشددًا على أن لبنان قام بواجبه كاملًا وتبنى أهداف هذه المبادرة بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس رغبة بيروت في إيجاد حلول عملية رغم المواقف المتعنتة من الجانب الإسرائيلي.

وأكد مستشار الرئيس اللبناني أن قيادة الجيش بصدد وضع خطة عملية لحصر السلاح، تنفيذًا لما ورد في خطاب القسم للرئيس جوزيف عون والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام.

ولفت إلى أن الخطة ستعرض على مجلس الوزراء الجمعة المقبلة للحصول على موافقة إجماعية، على أن يحدد الجيش لاحقًا التوقيت المناسب لبدء التنفيذ، غير أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي ورفضه الانسحاب من الأراضي اللبنانية يبقى العقبة الأساسية أمام أي حلول مطروحة.