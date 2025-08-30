قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
اقتصاد قومي جديد للدولة المصرية من قش الأرز.. تفاصيل مهمة
الإعلان عن مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
حادث قطار مطروح قصة حزينة .. وفاة 3 وإصابة 94 والحكومة تنتفض للإنقاذ
محامي اليوتيوبر هشام المصري يتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضد موكله
الترجمان: 10 مبعوثين أمميين فشلوا في تحقيق وضوح للأزمة الليبية
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حادث قطار مطروح إلى 94 شخصا
بعد شائعات وفاته.. ترامب يظهر وهو يصطحب أحفاده إلى ملعب الجولف
سعر الذهب مساء اليوم 30-8-2025
فصل فوري.. وزير النقل: محاسبة المتسبب في حادث قطار مطروح وخالص التعازي لأسر المتوفين
قرر أن يغادر.. نجوى كرم تكشف كواليس عدم استكمال الدويتو الغنائي مع محمد عبده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مستشار الرئيس اللبناني: ورقة لبنانية أمريكية لحل الأزمة.. وننتظر الرد السوري

رفيق شلالا
رفيق شلالا
عبد الخالق صلاح

قال رفيق شلالا، مستشار الرئيس اللبناني، إن المبعوث الأمريكي توم باراك أعد ورقة، تضمنت بعض النقاط التي أجرى الجانب اللبناني تعديلات عليها، لتصبح ورقة لبنانية أمريكية مشتركة تشمل توجهات لتنظيم العلاقة مع سوريا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب.

وأوضح شلالا، في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة اللبنانية أقرت هذه الورقة في مجلس الوزراء قبل أسبوعين، وتم عرضها على كل من إسرائيل وسوريا، حيث جاء الرد الإسرائيلي سلبيًا، فيما لا يزال لبنان بانتظار الموقف السوري.

وأضاف أن الورقة تشكل مدخلًا يمكن البناء عليه لحل الأزمة الراهنة، مشددًا على أن لبنان قام بواجبه كاملًا وتبنى أهداف هذه المبادرة بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس رغبة بيروت في إيجاد حلول عملية رغم المواقف المتعنتة من الجانب الإسرائيلي.

وأكد مستشار الرئيس اللبناني أن قيادة الجيش بصدد وضع خطة عملية لحصر السلاح، تنفيذًا لما ورد في خطاب القسم للرئيس جوزيف عون والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام.

ولفت إلى أن الخطة ستعرض على مجلس الوزراء الجمعة المقبلة للحصول على موافقة إجماعية، على أن يحدد الجيش لاحقًا التوقيت المناسب لبدء التنفيذ، غير أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي ورفضه الانسحاب من الأراضي اللبنانية يبقى العقبة الأساسية أمام أي حلول مطروحة.

القاهرة الإخبارية الإعلامية أمل الحناوي رفيق شلالا السوري

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

منتخب تونس

الطرابلسي يعلن قائمة تونس لمواجهتي ليبيريا وغينيا الإستوائية في تصفيات المونديال

منتخب مصر للسلة

قائمة منتخب مصر في البطولة الأفريقية للناشئين لكرة السلة

ايمن الرمادي

إعلامي يكشف الأقرب لتولي تدريب فريق بيراميدز خلفاً للكرواتي يورتشيتش

بالصور

صغرت 20 سنة.. غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

5 فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع العسل على الريق

طريقة عمل ملبن حلاوة المولد

مى حلمى تخطف الأنظار بفستان قصير وملفت

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

