قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتاع فتة .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية
مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان
ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي
عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري
واشنطن تضيق الخناق.. إلغاء تأشيرات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
مسئولة سابقة في الناتو: الحلف لا يخطط لضم أوكرانيا حاليا.. وروسيا تهدد الأمن الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني: استثناء غزة من الهدنة إعلان إبادة وتهجير قسري ممنهج

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استثناء مدينة غزة من الهدنة التكتيكية يعكس استمرار سياسة الاحتلال في ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق المدنيين، للشهر الثالث على التوالي، مشيرًا إلى أن هذا الموقف ليس جديدًا، بل يعبر عن الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على اعتبار كامل قطاع غزة «منطقة عمليات عسكرية مفتوحة».

وفي مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أوضح عبد العاطي أن القصف الإسرائيلي مستمر على جميع مناطق القطاع، مع التركيز حاليًا على ما تبقى من مدينة غزة، لاسيما جباليا البلد، جباليا النزلة، حي الشيخ رضوان، منطقة الجلاء، الزيتون، الصبرة، والتفاح، بهدف تطويق المدينة التي تضم أكثر من 1.1 مليون مدني محاصرين في بقعة لا تتجاوز مساحتها 25 كيلومترًا مربعًا، أي أقل من 30% من مساحة مدينة غزة.

وأشار إلى أن أوامر الإخلاء المتكررة من قبل جيش الاحتلال دفعت عددًا محدودًا من المدنيين للنزوح، في ظل غياب أي وجهة آمنة، مؤكدًا أن المدنيين يتساءلون يوميًا: «إلى أين نذهب؟»، خصوصًا في ظل الاكتظاظ الشديد في المناطق الوسطى والجنوبية، ونقص الخدمات الأساسية وانهيار البنية التحتية.

كما لفت إلى أن الخرائط التي يرسلها جيش الاحتلال كإرشادات للمدنيين «كاذبة ومضللة»، إذ لا تتجاوز المناطق المعلنة فيها 7 كيلومترات مربعة، وهي لا تتسع أصلاً لأكثر من مليون نازح، ولا حتى للسكان المقيمين أصلًا في تلك المناطق، وعلى رأسها منطقة المواصي غرب خان يونس، التي تشهد بدورها تدميرًا ممنهجًا.

صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بنيامين نتنياهو إبادة جماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

حريق غرفة

بدون إصابات.. إخماد حريق اندلع داخل غرفة في بولاق أبو العلا

المتهم

القبض على سائق تعدى على طالب بسلاح أبيض بالاسكندرية

حريق

السيطرة على حريق شقة سكنية في بدر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة قبل ممارسة الرياضة؟ خبراء يكشفون أسرار الطاقة الصفراء

تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم

هدى المفتي تلفت الانتباه في أحدث ظهور

بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها

بميزة من الثمانينيات.. تويوتا تحدث أشهر سياراتها

تويوتا
تويوتا
تويوتا

للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان

نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب
نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب
نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب

فيديو

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد