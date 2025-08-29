وسط خيام الحطب والمياه الملوثة.. غزة تواجه وباءً جديدًا بلا دواء ولا صابون

كشف يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، عن ظهور فيروس جديد في مدينة غزة وعدد من المحافظات الأخرى، مما يزيد من العبء الملقى على كاهل وزارة الصحة الفلسطينية التي تعمل وسط منظومة صحية منهارة وبيئة إنسانية متدهورة.

وأضاف أبو كويك، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إنه بحسب وزارة الصحة، يتسبب الفيروس الجديد في ارتفاع درجات الحرارة وحالة من الهزال العام لدى المرضى، وسط عجز واضح في القدرة على استقبال الأعداد المتزايدة من المصابين، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وضعف الإمكانات الفنية والطبية المتوفرة.

أشار «أبو كويك» إلى أن هناك حالات اشتباه بعودة ظهور فيروس كورونا مرة أخرى في القطاع، بالإضافة إلى الفيروس الغامض الجديد، ما ينذر بكارثة صحية حقيقية في ظل غياب بيئة آمنة ومعقمة، ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه القطاع تفشيًا لأوبئة متعددة بسبب تلوث المياه وغياب أدوات النظافة الأساسية.

ولفت المراسل إلى أن سكان قطاع غزة، خاصة النازحين، يعيشون في خيام يستخدمون فيها الحطب والأخشاب للطبخ والتدفئة، بعد أن انقطعت إمدادات الغاز منذ أكثر من 5 أشهر، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول مواد أساسية مثل الصابون، ما فاقم من انتشار الأمراض بسبب غياب النظافة الشخصية، في ظل انعدام المياه النقية.