الأهلي وبيراميدز في قمة الدوري المصري.. غيابات مؤثرة وتحديات قبل المواجهة المرتقبة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم السبت، نحو استاد السلام، الذي يستضيف القمة المنتظرة بين الأهلي وبيراميدز في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى كل فريق لحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقعه في سباق المنافسة على اللقب، وسط ظروف متباينة وغيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز.

غيابات تضرب صفوف بيراميدز

يدخل بيراميدز اللقاء وهو يواجه أزمة حقيقية في تشكيله الأساسي بعد سلسلة من الإصابات التي عصفت بالفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث خرج المدافع محمود مرعي من حسابات الجهاز الفني بسبب إصابة قوية في الركبة أبعدته عن التدريبات الجماعية الأخيرة، ليكتفي بخوض برنامج تأهيلي على أن يخضع لفحوصات جديدة لتحديد مدة غيابه.

كما يغيب الثلاثي الهجومي البارز رمضان صبحي ومصطفى فتحي ومحمد الشيبي، وهو ما يضع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز أمام تحدٍ كبير لإيجاد البدائل المناسبة، خصوصًا في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب الشيبي، حيث تبرز المفاضلة بين طارق علاء وأحمد توفيق مع أفضلية للأول لبدء اللقاء.

التشكيل المتوقع لبيراميدز

من المنتظر أن يعتمد بيراميدز على التشكيل التالي أمام الأهلي:

أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع محمد حمدي، أسامة جلال، أحمد سامي، كريم حافظ، بينما يقود الوسط مهند لاشين وبلاتي توريه ووليد الكرتي، وفي الهجوم الثلاثي عبد الرحمن مجدي، إيفرتون، وماييلي.

الأهلي مكتمل الصفوف نسبياً

على الجانب الآخر، يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية محليًا وإفريقيًا، إذ يعتمد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على أوراقه الأساسية كاملة تقريبًا دون غيابات مؤثرة، ما يمنحه أفضلية فنية في القمة المرتقبة.

التشكيل المتوقع للأهلي

يتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل يضم:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، وعلي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني في خط الدفاع، بينما يتواجد في الوسط كل من أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، وفي الخط الأمامي الثلاثي حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم "كهربا".

مباراة صعبة ومنافسة شرسة

ورغم معاناة بيراميدز من الغيابات، إلا أن الفريق سيحاول استغلال خبرات لاعبيه الدوليين لتقديم مباراة قوية أمام حامل اللقب، فيما يطمح الأهلي للحفاظ على بدايته المثالية ومواصلة صدارة جدول الترتيب.

وتعد المواجهة من أقوى مباريات الجولة الخامسة نظرًا لما تحمله من ندية وإثارة دائمًا بين الفريقين.