قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
اقتصاد قومي جديد للدولة المصرية من قش الأرز.. تفاصيل مهمة
الإعلان عن مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
حادث قطار مطروح قصة حزينة .. وفاة 3 وإصابة 94 والحكومة تنتفض للإنقاذ
محامي اليوتيوبر هشام المصري يتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضد موكله
الترجمان: 10 مبعوثين أمميين فشلوا في تحقيق وضوح للأزمة الليبية
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حادث قطار مطروح إلى 94 شخصا
بعد شائعات وفاته.. ترامب يظهر وهو يصطحب أحفاده إلى ملعب الجولف
سعر الذهب مساء اليوم 30-8-2025
فصل فوري.. وزير النقل: محاسبة المتسبب في حادث قطار مطروح وخالص التعازي لأسر المتوفين
قرر أن يغادر.. نجوى كرم تكشف كواليس عدم استكمال الدويتو الغنائي مع محمد عبده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي وبيراميدز في قمة الدوري المصري.. غيابات مؤثرة وتحديات قبل المواجهة المرتقبة

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
إسلام مقلد

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم السبت، نحو استاد السلام، الذي يستضيف القمة المنتظرة بين الأهلي وبيراميدز في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى كل فريق لحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقعه في سباق المنافسة على اللقب، وسط ظروف متباينة وغيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز.

غيابات تضرب صفوف بيراميدز

يدخل بيراميدز اللقاء وهو يواجه أزمة حقيقية في تشكيله الأساسي بعد سلسلة من الإصابات التي عصفت بالفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث خرج المدافع محمود مرعي من حسابات الجهاز الفني بسبب إصابة قوية في الركبة أبعدته عن التدريبات الجماعية الأخيرة، ليكتفي بخوض برنامج تأهيلي على أن يخضع لفحوصات جديدة لتحديد مدة غيابه.

كما يغيب الثلاثي الهجومي البارز رمضان صبحي ومصطفى فتحي ومحمد الشيبي، وهو ما يضع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز أمام تحدٍ كبير لإيجاد البدائل المناسبة، خصوصًا في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب الشيبي، حيث تبرز المفاضلة بين طارق علاء وأحمد توفيق مع أفضلية للأول لبدء اللقاء.

التشكيل المتوقع لبيراميدز

من المنتظر أن يعتمد بيراميدز على التشكيل التالي أمام الأهلي:

أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع محمد حمدي، أسامة جلال، أحمد سامي، كريم حافظ، بينما يقود الوسط مهند لاشين وبلاتي توريه ووليد الكرتي، وفي الهجوم الثلاثي عبد الرحمن مجدي، إيفرتون، وماييلي.

الأهلي مكتمل الصفوف نسبياً

على الجانب الآخر، يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية محليًا وإفريقيًا، إذ يعتمد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على أوراقه الأساسية كاملة تقريبًا دون غيابات مؤثرة، ما يمنحه أفضلية فنية في القمة المرتقبة.

التشكيل المتوقع للأهلي

يتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل يضم: 

محمد الشناوي في حراسة المرمى، وعلي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني في خط الدفاع، بينما يتواجد في الوسط كل من أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، وفي الخط الأمامي الثلاثي حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم "كهربا".

مباراة صعبة ومنافسة شرسة

ورغم معاناة بيراميدز من الغيابات، إلا أن الفريق سيحاول استغلال خبرات لاعبيه الدوليين لتقديم مباراة قوية أمام حامل اللقب، فيما يطمح الأهلي للحفاظ على بدايته المثالية ومواصلة صدارة جدول الترتيب.

وتعد المواجهة من أقوى مباريات الجولة الخامسة نظرًا لما تحمله من ندية وإثارة دائمًا بين الفريقين.

الأهلي وبيراميدز الأهلي بيراميدز الدوري المصري الممتاز الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

طريقة عمل الملبن..

طريقة عمل ملبن حلاوة المولد

تسلا

نظام القيادة الذاتية بدون سائق يقضي على سمعة تسلا

ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة خلال عطلتها الصيفية

ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة خلال عطلتها الصيفية

بالصور

صغرت 20 سنة.. غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك
.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك
.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

5 فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع العسل على الريق

فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح
فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح
فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح

طريقة عمل ملبن حلاوة المولد

طريقة عمل الملبن..
طريقة عمل الملبن..
طريقة عمل الملبن..

مى حلمى تخطف الأنظار بفستان قصير وملفت

مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت
مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت
مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت

فيديو

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد